Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде

Публичные дебаты между Станиславом Поздняковым и Сергеем Мироновым.

Четырехкратный олимпийский чемпион и глава ОКР Станислав Поздняков устроил настоящий публичный батл c руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Госдумы Сергеем Мироновым. Редкий по нынешним временам жаркий спор с резкими уколами и взаимными упреками в соцсетях разразился из-за отношений нашей страны с МОК.

Бывший фехтовальщик Поздняков не согласен с позицией другого бывшего фехтовальщика Томаса Баха, но не считает это поводом для разрыва отношений. А вот бывший спикер Совета Федерации и бывший геофизик Миронов настроен в отношении международных олимпийских чиновников намного агрессивнее. К дискуссии подключились другие политики и спортивные деятели. И пока страсти не накалились сверх меры, «СЭ» вспомнил все стадии конфликта.

Раунд 1

Началось все с того, что 27 июля на полях саммита «Россия — Африка» Поздняков высказался об условиях МОК для попадания россиян на Олимпиаду:

— Мы ожидали получить приглашение на Олимпиаду в Париже вместе со всеми национальными олимпийскими комитетами. Олимпийский комитет России является полноправным и полноценным участником олимпийского движения, на нашу организацию не наложены какие-либо рестрикции, поэтому, с нашей точки зрения, в соответствии со статьей 44 Олимпийской хартии Международный олимпийский комитет должен был послать нам это приглашение. Почему этого не делают? К ним вопросы. Есть ли дедлайн, до какого момента ждем приглашения? Мы такого приглашения можем ждать только тогда, когда Международный олимпийский комитет скорректирует свои рекомендации, чтобы они могли быть приемлемыми для того, чтобы принять. А на этих условиях мы, безусловно, не ждем, — сказал Поздняков.

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Именно на это заявление почему-то решил отреагировать председатель партии «Справедливая Россия — За Правду», бывший спикер Совета Федераций и бывший кандидат в президенты РФ Сергей Миронов. Кстати, он же председатель Федерации спортивного туризма России.

В своем Telegram -канале он подверг слова Позднякова критике:

— Отечественный спорт не должен служить половичком для ног. Поведение российских спортивных чиновников, которые, критикуя русофобскую политику МОК, продолжают считать себя составной частью этой системы, — настоящий «бюрократический мазохизм». Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что ОКР «является полноправным и полноценным участником Олимпийского движения».

Только «полноправных участников» не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Олимпиаду в Париже и на каких условиях. Лезть в окно, после того как указали — и не единожды — на дверь, да еще изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой, — стратегия, провальная во всех смыслах.

Далее идет объявление олимпийского движения «трупом», а сконцентрироваться, по мнению Миронова, надо на Всемирных играх дружбы:

— Не нужно нам участвовать в этом фарсе. И вроде бы есть шаги в верном направлении: объявлено о проведении в будущем году в России Всемирных игр дружбы. Но тут же чиновники уточняют, что это не альтернатива «традиционным» состязаниям, а «мощное дополнение» к ним.

Снова самообман! Пока мы мыслим себя «придатками» чего-либо, ничего путного не выйдет. Россия должна взять на себя инициативу возрождения олимпизма, в котором не будет места дискриминации, делячества, отказа от гендерной идентичности. Олимпизм должен объединять, а не разъединять людей. Это трудный путь, но любой другой ведет в тупик, — заявил политик.

Сергей Миронов. Фото Global Look Press

Раунд 2

Поздняков не стал молчать и через день дал резкую отповедь на попытки изолировать Россию от мира. Кажется, после этого нет сомнений — наши спортивные организации готовы сделать все возможное, чтобы остаться на международной арене. А Миронов в глазах визави стал «бестолковым»:

— Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны. Графоманство и популизм, из которых соткано заявление господина Миронова, можно было бы списать на желание привлечь к себе внимание, не вдаваясь в суть предмета.

Однако призыв выйти из олимпийского движения — это игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства. Оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах. Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки.

Уверен, что у Сергея Михайловича сейчас много дел по профильному направлению деятельности, в которых он, в отличие от спорта, профессионально разбирается и может внести свой вклад в обеспечение равноправия России на международной арене. Не словом на потребу электората, а делом на благо нашей Родины, — Поздняков сделал несколько выпадов, достойных великого саблиста.

Очередь перешла к Миронову — и он тоже, используя Telegram , нашел, где уколоть соперника:

— Россия должна быть лидером, а не изгоем мирового олимпизма. Судя по болезненной реакции спортивных функционеров на мое предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу. Переход на личности и истерический тон — верный признак отсутствия аргументов, кроме того, синхронная реакция спортивных функционеров означает, что удалось попасть в самое яблочко.

Никто не жаждет изоляции, никто не в восторге от перспективы разрыва прежних связей. Но есть реальность, которая вряд ли изменится в обозримом будущем, и на нее надо адекватно реагировать. И она такова, что нас объявили изгоями и ведут себя соответственно.

Господа, спорт — не ваша личная делянка, не частная лавочка, к чему вы, очевидно, привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства. Большой спорт — очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и на третий план, — написал Миронов и призвал возрождать олимпизм в России.

Надо сказать, что во втором раунде к Позднякову присоединились другие известные в мире спорта люди — Татьяна Тарасова (фигурное катание), Дмитрий Васильев (биатлон), Михаил Мамиашвили (борьба), экс-министр спорта Павел Колобков — все они заявили, что разрывать с международным олимпийским движением нельзя.

Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Будет ли раунд 3?

Может быть, в спор вступили не самые звездные с точки зрения шоу-бизнеса спикеры, но дискуссия весьма актуальна. Может быть, стоит провести по теме настоящие дебаты? Действительно, с одной стороны, отказ от попыток попасть на международные соревнования для нас — выстрел в ногу. Олимпиада существует почти полтора века, и вряд ли у России есть реальные возможности организовать нечто сопоставимое в ближайшие десятилетия.

С другой, есть проекты Игр будущего, Игр БРИКС и Всемирных игр дружбы. На последние государство готово потратить, по данным СМИ, более 8,3 миллиарда рублей, и этот проект может удасться при профессиональной подготовке. Ведь у современного олимпийского движения есть объективные проблемы.