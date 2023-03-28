МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию

Для допуска на международные старты для представителей нашей страны выстроят многоступенчатый фильтр.

Исполком МОК отменил рекомендацию по тотальному запрету на выступление российских и белорусских спортсменов на крупных стартах, который в подавляющем большинстве видов спорта просуществовал более года. Однако решение Томаса Баха и его соратников принималось под сильным давлением западного лагеря и принято с многочисленными оговорками. Из-за этого оно уже подвергается критике со всех сторон. Россия столкнется с жесткой процедурой допуска к соревнованиям, из-за которой вне игры по малопонятным причинам окажутся тысячи атлетов. А Запад все равно получит повод для политических демаршей, отмены турниров и бойкотов. И самое главное — решение олимпийских боссов промежуточное и не касается Игр-2024.

Вкратце о сути постановления МОК. В целом международным федерациям рекомендовано допустить россиян к крупным соревнованиям в нейтральном статусе. Рекомендации не являются обязательными — теоретически федерации могут занимать собственную позицию. Тем же, кто решит действовать в русле политики Томаса Баха, советуют:

* Разрешать россиянам выступать только в личном порядке. На командные виды спорта отмена санкций не распространяется. Позиция по командным дисциплинам в индивидуальных видах (например, в эстафетах) пока непонятна.

* Не допускать наших атлетов, которые публично выступали в поддержку СВО.

* Не допускать спортсменов, которые представляют Вооруженные силы и силовые ведомства, то есть числятся в армии, Росгвардии или в полиции.

* Не допускать представителей России с подозрительной допинговой историей.

* Сохраняется запрет на проведение соревнований в нашей стране, а также бан отечественных спортивных чиновников.

Для реализации всех этих крайне спорных пунктов каждой федерации рекомендовано создать комиссии по допуску, которые будут рассматривать конкретные заявки.

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Использовать AIN в качестве аббревиатуры

С одной стороны, прорехи в железном занавесе, за которым держали наш спорт, — хороший сингал. Это означает, что единства в стане наших оппонентов больше нет. И МОК наконец начал прислушиваться не только к западному лагерю, но и к другим участникам олимпийского движения. А против отстранения России, как известно, выступал весь Глобальный Юг (Азия, Африка и Латинская Америка). Но, с другой стороны, у Томаса Баха не хватило духа идти до конца в борьбе с дискриминацией в спорте, и частичное возвращение россиян и белорусов произведено по очень суровому и даже оскорбительному сценарию. В отношении критериев допуска оправдались самые худшие прогнозы, причем с удивительной аргументацией.

«Сегодняшнее решение было принято по итогам долгих консультаций на основе Хартии МОК и нашей миссии, — заявил Бах. — Хартия говорит об объединяющей роли спорта и политической нейтральности. Мы ясно дали понять: те, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия. Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка — нарушение Олимпийской хартии».

«Должны приниматься во внимание все соответствующие обстоятельства, в частности публичные заявления, в том числе сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях, демонстрация символики, например символа Z, — дополняет слова главы МОК пресс-релиз организации. — Допущенные спортсмены должны участвовать в соревнованиях как Individual Neutral Athletes (индивидуальные нейтральные атлеты) и использовать AIN в качестве аббревиатуры».

Увы, приходится констатировать, что все эти заявления и мотивировки являются шедеврами политической изворотливости и не имеют никакого отношения ни к спортивным законам, ни к логике, ни к здравому смыслу. В каком сне Томасу Баху приснился пункт в контракте российских спортсменов, который посвящен СВО? Почему запрет на выступление спортсменов в индивидуальных видах спорта — дискриминация, а в командных — нет? И, наконец, где в Олимпийской хартии прописан запрет на поддержку военных действий? И почему он действует только в отношении россиян и белорусов? Вопросов очень много, и ответ на них, к сожалению, только один. Единственный мотив, довлевший над исполкомом МОК во время принятия этих критериев, — спасение собственной репутации на страницах западных СМИ и, возможно, от санкций западных правительств.

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Произвол и нарушение олимпийских принципов

«Решение исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, когда они 28 февраля прошлого года приняли решение о недопуске российский спортсменов, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Однако озвученные параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Мы категорически не согласны с дополнительными процедурами допуска российских спортсменов. Срок действий ограничений со стороны ВАДА истек в прошлом году. Мы считаем условия чрезмерными и незаконными. Имеет место дискриминация не просто по паспорту, но и по видам спорта. Такой подход противоречит Олимпийской хартии и любым общепринятым нормам».

«Заявленная позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношение к военным структурам, это уже не просто дискриминация. Данный критерий имеет целью создать раскол в спортивном обществе России, — считает лидер нашего олимпийского движения. — Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских спортсменов. Мы считаем решение МОК произволом и нарушением всех принципов Олимпийской хартии, гуманитарных основ общества. При этом ОКР продолжит контакты с коллегами из Лозанны».

В ходе заседания исполкома МОК Томас Бах отказался от своего прежнего аргумента, что участие российских спортсменов в соревнованиях за границей создает проблемы с безопасностью. В качестве примера были приведены теннис и НХЛ, где наши игроки спокойно продолжают свои карьеры и не провоцируют при этом конец света. Однако полностью перенести опыт теннисных туров, где нет никаких ограничений, кроме запрета на флаг, у международного комитета не хватило политической воли. Безумные и громоздкие «хотелки», выдуманные в Лозанне, грозят ввергнуть мировой спорт в настоящий хаос.