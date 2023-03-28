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МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Томас Бах.
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Для допуска на международные старты для представителей нашей страны выстроят многоступенчатый фильтр.

Исполком МОК отменил рекомендацию по тотальному запрету на выступление российских и белорусских спортсменов на крупных стартах, который в подавляющем большинстве видов спорта просуществовал более года. Однако решение Томаса Баха и его соратников принималось под сильным давлением западного лагеря и принято с многочисленными оговорками. Из-за этого оно уже подвергается критике со всех сторон. Россия столкнется с жесткой процедурой допуска к соревнованиям, из-за которой вне игры по малопонятным причинам окажутся тысячи атлетов. А Запад все равно получит повод для политических демаршей, отмены турниров и бойкотов. И самое главное — решение олимпийских боссов промежуточное и не касается Игр-2024.

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Вкратце о сути постановления МОК. В целом международным федерациям рекомендовано допустить россиян к крупным соревнованиям в нейтральном статусе. Рекомендации не являются обязательными — теоретически федерации могут занимать собственную позицию. Тем же, кто решит действовать в русле политики Томаса Баха, советуют:

* Разрешать россиянам выступать только в личном порядке. На командные виды спорта отмена санкций не распространяется. Позиция по командным дисциплинам в индивидуальных видах (например, в эстафетах) пока непонятна.

* Не допускать наших атлетов, которые публично выступали в поддержку СВО.

* Не допускать спортсменов, которые представляют Вооруженные силы и силовые ведомства, то есть числятся в армии, Росгвардии или в полиции.

* Не допускать представителей России с подозрительной допинговой историей.

* Сохраняется запрет на проведение соревнований в нашей стране, а также бан отечественных спортивных чиновников.

Для реализации всех этих крайне спорных пунктов каждой федерации рекомендовано создать комиссии по допуску, которые будут рассматривать конкретные заявки.

Фото Getty Images

Использовать AIN в качестве аббревиатуры

С одной стороны, прорехи в железном занавесе, за которым держали наш спорт, — хороший сингал. Это означает, что единства в стане наших оппонентов больше нет. И МОК наконец начал прислушиваться не только к западному лагерю, но и к другим участникам олимпийского движения. А против отстранения России, как известно, выступал весь Глобальный Юг (Азия, Африка и Латинская Америка). Но, с другой стороны, у Томаса Баха не хватило духа идти до конца в борьбе с дискриминацией в спорте, и частичное возвращение россиян и белорусов произведено по очень суровому и даже оскорбительному сценарию. В отношении критериев допуска оправдались самые худшие прогнозы, причем с удивительной аргументацией.

«Сегодняшнее решение было принято по итогам долгих консультаций на основе Хартии МОК и нашей миссии, — заявил Бах. — Хартия говорит об объединяющей роли спорта и политической нейтральности. Мы ясно дали понять: те, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия. Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка — нарушение Олимпийской хартии».

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«Должны приниматься во внимание все соответствующие обстоятельства, в частности публичные заявления, в том числе сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях, демонстрация символики, например символа Z, — дополняет слова главы МОК пресс-релиз организации. — Допущенные спортсмены должны участвовать в соревнованиях как Individual Neutral Athletes (индивидуальные нейтральные атлеты) и использовать AIN в качестве аббревиатуры».

Увы, приходится констатировать, что все эти заявления и мотивировки являются шедеврами политической изворотливости и не имеют никакого отношения ни к спортивным законам, ни к логике, ни к здравому смыслу. В каком сне Томасу Баху приснился пункт в контракте российских спортсменов, который посвящен СВО? Почему запрет на выступление спортсменов в индивидуальных видах спорта — дискриминация, а в командных — нет? И, наконец, где в Олимпийской хартии прописан запрет на поддержку военных действий? И почему он действует только в отношении россиян и белорусов? Вопросов очень много, и ответ на них, к сожалению, только один. Единственный мотив, довлевший над исполкомом МОК во время принятия этих критериев, — спасение собственной репутации на страницах западных СМИ и, возможно, от санкций западных правительств.

Фото Global Look Press

Произвол и нарушение олимпийских принципов

«Решение исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, когда они 28 февраля прошлого года приняли решение о недопуске российский спортсменов, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Однако озвученные параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Мы категорически не согласны с дополнительными процедурами допуска российских спортсменов. Срок действий ограничений со стороны ВАДА истек в прошлом году. Мы считаем условия чрезмерными и незаконными. Имеет место дискриминация не просто по паспорту, но и по видам спорта. Такой подход противоречит Олимпийской хартии и любым общепринятым нормам».

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«Заявленная позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношение к военным структурам, это уже не просто дискриминация. Данный критерий имеет целью создать раскол в спортивном обществе России, — считает лидер нашего олимпийского движения. — Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских спортсменов. Мы считаем решение МОК произволом и нарушением всех принципов Олимпийской хартии, гуманитарных основ общества. При этом ОКР продолжит контакты с коллегами из Лозанны».

В ходе заседания исполкома МОК Томас Бах отказался от своего прежнего аргумента, что участие российских спортсменов в соревнованиях за границей создает проблемы с безопасностью. В качестве примера были приведены теннис и НХЛ, где наши игроки спокойно продолжают свои карьеры и не провоцируют при этом конец света. Однако полностью перенести опыт теннисных туров, где нет никаких ограничений, кроме запрета на флаг, у международного комитета не хватило политической воли. Безумные и громоздкие «хотелки», выдуманные в Лозанне, грозят ввергнуть мировой спорт в настоящий хаос.

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В распоряжении федераций и даже CAS сейчас нет специалистов, способных компетентно судить о заявленных критериях. А значит, в обработке запросов будет царить субъективизм, не говоря уже о том, сколько может стоить такое нововведение и кому предлагается за него заплатить. Все это будет происходить на фоне истерик и бойкотов западных сборных. И все это, видимо, ради нескольких чемпионатов мира, поскольку по Олимпиаде ожидается отдельное решение. И из него мы наверняка опять узнаем много нового.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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