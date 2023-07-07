Американка Ричардсон показала лучшее время года на стометровке. Она пропустила Олимпиаду из-за допинга

Ша'Карри готовится к реваншу в Париже в 2024.

На Олимпиаде в Токио женская стометровка показала доминацию Ямайки — представители этой центральноамериканской страны взяли весь пьедестал. Однако все могло сложиться совсем иначе, если бы от США поехала колоритная Ша'Кэрри Ричардсон. Американка получила незадолго до старта Игр месячную дисквалификацию за каннабис и пропустила Игры.

Решение американского антидопингового агентства тогда многие критиковали, ведь технически у Ричардсон еще была возможность поехать на Олимпиаду, не отмени USADA ее отборочный результат. Ситуацию обсуждал тогда даже президент Джо Байден, а сама Ша'Кэрри связывала строгий подход к себе с расизмом. За год до следующих Игр Ричардсон — снова лучшая в мире. Сможет ли она отыграться за личную трагедию в Париже?

Американцы отказались от своей лучшей спринтерши

Женская стометровка в Токио-2020 многим запомнится эпохальным возвращением Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и красивой победой Элейн Томпсон-Хера с олимпийским рекордом. Финальный забег получился едва ли не самым быстрым в истории, настолько отличный собрался коллектив участниц. Но он мог быть еще сильнее, ведь до Японии не добралась одна из главных фавориток — американка Ша'Кэрри Ричардсон.

Она бежала по второму результату сезона, и пятому в истории. Без особых сложностей прошла олимпийский отбор на чемпионате США и уже готовила вещи в поездку. Пока не пришел результат допинг-теста. В тот же день, когда Ричардсон выиграла стометровку на отборе, у нее взяли пробу. Анализ показал наличие в организме каннабиса. Так стало известно, что незадолго до старта Ша'Кэрри употребила марихуану. Еще недавно ей грозила бы четырехлетняя дисквалификация, но в 2021-м ВАДА сократила наказание за рекреационные наркотики до нескольких месяцев.

Ричардсон дали бан по минимальной планке — месяц. И что важно — он заканчивался за несколько дней до старта легкоатлетического турнира на Олимпиаде. То есть технически Ша'Кэрри могла бы тренироваться где-нибудь в фитнес-центре, а потом как ни в чем не бывало прилететь в Токио. Но вот руководство федерации легкой атлетики США и антидопинговый комитет страны решили поиграть в бюрократию. Ричардсон отменили результат ее отборочной стометровки, а вместе с тем и право поехать на Игры в Токио. Более того, тренерский штаб не стал включать ее даже в эстафету, хотя имел на это полное право. То есть американцы мало того, что поймали на допинге и забанили свою лучшую спортсменку, так еще и решили идти строго по спортивному принципу. Раз результат Ша'Кэрри на отборе признан недействительный, значит и на Олимпиаде ей делать нечего.

Ша'Карри Ричардсон. Фото Global Look Press

Ша'Кэрри жаловалась на расизм

Естественно, это вызвало негодование как самой девушки, так и болельщиков. Она не спорила с самим фактом наличия в организме каннабиса и последовавшим за этим наказанием. Но понять, по какой причине ее отстранили от Олимпиады не могла. Драмы истории добавляла причина, по которой Ричардсон обратилась к наркотикам — за пару дней до старта национального чемпионата у нее умерла мама. В поддержку девушки началась масштабная компания, которая снова подняла вопрос о допустимости марихуаны в спорте.

Депутат и общественный деятель Александрия Окасио-Кортес и вовсе в открытом письме ВАДА и МОК назвала запрет каннабиса инструментом расистской колониальной политики и сравнивала его с ограничением специальных шапочек для темнокожих спортсменов. «Это решение не имеет под собой никакой научной основы. Его корни исключительно в системном расизме, который долгое время был причиной законов о борьбе с марихуаной», — написала Окасио-Кортес.

На ситуацию вынужден был даже реагировать Белый дом. Президент США Джо Байдена был сдержан в комментариях: «Правила есть правила, и все их знают. Должны ли они оставаться правилами — другой вопрос, но повторюсь, правила есть правила». Сама Ша'Кэрри хоть и говорила о том, что жизнь продолжается, и она вернется в спорт еще сильнее долго не могла успокоиться. И была недовольна решением МОК допустить до старта россиянку Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине. «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице между ее ситуацией и моей? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу — то, что я темнокожая. Все дело в цвете кожи, ведь каннабис не улучшает результаты», — писала она в соцсетях.

Ша'Карри Ричардсон. Фото Global Look Press

Ричардсон может замахнуться на рекорд

Эмоции от пропуска Олимпиады в Токио у Ричардсон наверняка не утихли. Занимаясь полемикой в твиттере Ша'Кэрри видимо забыла про тренировки, и прошлый сезон откровенно провалила, не попав на домашний чемпионат мира в Юджине. Однако теперь, судя по всему, она научилась контролировать себя. Ведь талантливой девушке всего 23 года, и ее ждет долгая насыщенная карьера. Свои претензии на мировое господство Ша'Кэрри продемонстрировала на недавно стартовавшем чемпионате США. Результат в 10,71 лучший в сезоне и в Токио его хватило бы для серебра. Из ныне действующих спринтерш быстрее разве что Томпсон-Хера. Но ее карьера — те еще американские горки, так что прямо сейчас фаворитом Парижа-2024 выглядит скорее Ша'Кэрри.

Сможет ли Ричардсон справится с давлением больших турниров — покажет ЧМ в Будапеште. Из-за пандемии график международных стартов сместился, и после трехлетнего перерыва нас впервые ждет два легкоатлетических мундиаля подряд. Как себя на нем покажет Ша'Кэрри — едва ли не главная интрига, ведь технически у нее уже сейчас есть потенциал замахнуться на мировые рекорды, которые давно уже покрылись пылью. На турнире Miramar Invitational она пробежала по отметке в 10,57. Правда в тот день на стадионе был сильный попутный ветер, поэтому результат скорректировали на 20 сотых до 10,77. Даже без поправки это еще далеко до 10,49 Флоренс Гриффит-Джойнер из 1988, и все же давно так близко к великой девушке никто не подбирался. Учитывая, что на свой пик Ричардсон еще наверняка не вышла, мечты о рекорде не выглядят наивными.