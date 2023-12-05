Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?

Критерии будут выполнены, теперь все зависит от решения МОК.

Российские теннисисты очень сильно провели сезон 2023 года и, как следствие, в отличие от наших представителей в других видах спорта практически гарантировали себе полную квоту на Игры 2024 года в Париже. Об этом, кстати, уже не раз говорил и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Но выполнение квалификационных нормативов, как мы понимаем, нынче участия россиян отнюдь не гарантирует.

Славное прошлое

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF), ATP и WTA позволили россиянам, пусть и в нейтральном статусе, продолжать играть в профессиональных турнирах в режиме нон-стоп без каких-либо ограничений. Исключением стали только командные соревнования — Кубок Дэвиса у мужчин, Кубок Билли Джин Кинг у женщин и объединенный United Cup. Но на Олимпиаде командного турнира нет — напомним, там будет разыграно пять комплектов наград. А именно в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в миксте.

На прошлых Олимпийских играх в Токио в 2021 году российские теннисисты завоевали сразу три медали — чемпионами в миксте стали Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова, серебро в этом же разряде у Аслана Карацева и Елены Весниной, а Карен Хачанов стал вторым в одиночке, уступив в финале Александру Звереву из Германии. Да и вообще россияне традиционно в последние десятилетия успешно играют на Олимпиадах — в их активе четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали, не считая наград сборной СНГ на Играх-1992 в Барселоне. Победителями были также Евгений Кафельников в 2000-м, Елена Дементьева в 2008-м и пара Екатерина Макарова — Елена Веснина в 2016-м.

Конечно, в теннисе Олимпийские игры не столь значимы, как в подавляющем большинстве видов спорта. Однако победа на них все равно очень престижна. Об олимпийском успехе, в частности, грезит, вероятно, лучший теннисист всех времен Новак Джокович. В коллекции серба есть только бронза Игр-2008 в Пекине, а вот золота явно не хватает. Российские теннисисты также обычно едут на Олимпиады с большим желанием — так, в Токио команда отправилась в практически сильнейшем и максимальном составе. На сей раз с точки зрения прохождения отборов все также вполне неплохо.

«Допуск спортсменов до Олимпиады-2024 сейчас отдан на откуп международных федераций. По факту по результатам мы уже попали в полном составе. Но решение будет за международными федерациями. Так что раньше января не должно быть. Как быть нашим спортсменам? Нам надо тренироваться и биться за себя», — на днях в очередной раз заявил Тарпищев.

Даниил Медведев. Фото Reuters

По максимуму с запасом

Действительно, в этом плане все четко. Вкратце напомним о критериях. Так, в каждом из одиночных разрядов примут участие по 64 теннисиста, причем на основании рейтингов определятся 56 из них, учитывая максимальную квоту в четыре спортсмена на один НОК. Рейтинги будут учитываться на 10 июня 2024-го, за пять месяцев положение игроков в иерархии ATP и WTA, конечно, может немного измениться, но позиции россиян вряд ли пошатнутся. Так, на данный момент в топ-56 рейтинга ATP входят сразу шестеро россиян — Даниил Медведев (3-я ракетка мира), Андрей Рублев (5), Карен Хачанов (15), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39) и Александр Шевченко (48). Причем у всех из них есть титулы и (или) финалы во второй половине года. Поэтому очевидно, что четверка игроков из России с вероятностью 99,9 будет в топ-56.

У женщин в данный момент в 56 лучших входят семь теннисисток из нашей страны — Людмила Самсонова (16), Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (28), Анна Блинкова (50) и Мирра Андреева (56). Причем Анастасия Павлюченкова идет 57-й. Так что, можно сказать, набирается даже два квартета на случай травм или форс-мажоров.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Что же касается пар, то и здесь все хорошо. Всего в Играх участвуют по 32 дуэта у мужчин и женщин, первыми квоты получают теннисисты топ-10 из парных рейтингов, при условии наличия партнера-соотечественника, входящего в топ-300, затем квоты распределяются по суммарному рейтингу партнеров. У России у женщин в топ-10 входит Вера Звонарева (9-я), которая вполне может выбрать себе партнершу, а в топ-50 — Вероника Кудерметова (29) и Людмила Самсонова (44). У мужчин в топ-60 сейчас лишь Андрей Рублев (46) и Карен Хачанов (58), но там гарантирован добор в сетку сильных одиночников — к примеру, Медведев может составить дуэт с Сафиуллиным или Карацевым.

В миксте сыграют 16 команд — по одной от каждого НОК, но при наличии вакансий может быть и два дуэта, как у россиян в Токио. Смешанная пара квалифицируется на основе суммарного рейтинга партнеров, а здесь у россиян также все замечательно. Так что все критерии участия наши теннисисты, без сомнения, выполнят, вопрос только в том, допустят ли вообще наших соотечественников на Игры-2024. И дело не только в позиции ITF. Как заявил на днях президент МОК Томас Бах, решение будет принято в марте 2024-го. Причем если оно будет положительным, то сыграют ли в Париже российские пары и миксты? Напомним, к примеру, в прыжках в воду и синхронном плавании дуэты считаются командами и на международные старты не допускаются. Правда, в теннисе россияне играют в профессиональных турнирах в парах и микстах без ограничений, но кто знает...