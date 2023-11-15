Софтбол / бейсбол: правила олимпийской дисциплины

Основная информация о виде спорта, включенном в программу Олимпийских игр 2028 года.

Бейсбол входил в программу Игр несколько олимпийских циклов с 1992 по 2008 год. В 2021 году его вернули по предложению организаторов соревнований — на перенесенной на год из-за пандемии Олимпиаде-2020 в Токио. Игры-2024 в Париже эта дисциплина снова пропустит, чтобы вернуться через четыре года в Лос-Анджелесе.

Женский турнир по софтболу впервые проводился в 1996 году на Играх в Атланте. Затем он был исключен из программы перед Олимпиадой-2012 в Лондоне, и его так же, как и бейсбол, вернули перед Токио. Теперь обе игры снова включены по инициативе американских организаторов в программу Олимпиады-2028.

Где играют в софтбол / бейсбол

Виды спорта отличаются размерами площадок, на которых проходят матчи. В бейсболе поле больше, на нем выделяется зона в четверть круга, и внутри располагается квадрат (инфилд) с разметкой на базах. Также отличается сама площадка для подающего: в софтболе она сделана в виде плоского круга, а в бейсболе — на «горке», поднятой на 25 см наклонной насыпи.

Команды в софтболе / бейсболе

Изначально коллективы в обеих дисциплинах состояли всего из девяти игроков, теперь их число в командах увеличилось до 10 спортсменов. Также была введена позиция так называемого отбивающего, который не появляется в поле, но выходит на биту вместо питчера.

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Регламент матча в софтболе / бейсболе

Бейсбольный матч состоит из девяти иннингов (игровых периодов) и может длиться от двух с половиной до трех часов. Софтбольные игры проходят в семь иннингов. Их продолжительность составляет, как правило, менее двух часов. Правила регулируются Всемирной конфедерацией бейсбола и софтбола.

Для проведения матчей по софтболу необходимы открытая площадка, бита и мягкий мяч (диаметр — 9-13 см). Игры в сравнении с бейсболом считаются менее травматичными и приспособлены к более низким физическим возможностям спортсменов. Для матчей по бейсболу нужны площадка, твердый мяч и биты.

Главная цель игры для команд — набрать больше очков, чем соперник. Здесь бейсбол и софтбол не сильно отличаются от других популярных видов спорта.

По ходу игры соперники чередуют функции в пределах игрового периода: сначала одна команда атакует, а другая защищается (отбивает мяч битой). Во второй половине матча оппоненты меняются ролями. Очко присуждается, когда игрок атакующей команды сумел преодолеть по очереди все базы (квадратные подушечки размером 30 ? 30 см, прикрепленные к земле), которые расположены в углах квадрата игровой площадки.

Игра начинается с подачи мяча — и это главное отличие между двумя видами спорта. Бейсбольные игроки выбрасывают снаряд по верхней дуге на 18 м, а в софтболе делают подачу снизу на 13-15 м, на что влияет разновидность игры. Подающий мяч игрок (его еще называют питчер) направляет мяч в сторону бьющего (бэттера), который, в свою очередь, пытается отбить его и направить в сторону V-образной зоны поля.

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При этом для отбивающих игроков подсчитывают страйки — их фиксируют в трех случаях: мяч выбит за боковую линию (это считается «фолом»), пролетает в «зоне страйка» — над домашней базой на высоте между коленями и серединой груди или же когда сам бэттер не попадает по снаряду. Третий по счету страйк выбивает бьющего из игры (но этого не происходит, когда после двух страйков случается фол).

Если бэттер никак не взаимодействовал с мячом, который был отправлен вне страйковой зоны, фиксируется «бол». В случае четырех подряд болов или при попадании снаряда в тело бьющего, он переходит на первую базу. После этого в игру входит следующий бэттер, цель которого — суметь попасть на базу.

Когда трое бьющих выбывают из игры тремя страйками или пойманы различными способами, команды меняют роли в середине иннинга. Бэттер может заработать очко, если попадет в домашнюю базу. Один из способов добиться этого — сделать «хоум-ран» — удар, после которого мяч пролетает все поле и вылетает за его пределы. Это позволяет набрать баллы бьющему и всем бегущим.

Победа присуждается той команде, которая набрала наибольшее количество очков. При равном счете оппоненты играют дополнительные иннинги.

Софтбол / бейсбол в мире

Чемпионаты мира по бейсболу и софтболу проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. На Олимпиадах мужчины выступают только в бейсболе, а женщины играют только в софтбол (как более облегченный вариант игры). Программа соревнований и количество квот в этих видах спорта на ОИ-2028 будут определены позже.

Бейсбол считается одним из самых популярных видов спорта в США — как по числу играющих, так и по количеству зрителей. Американский бейсбольный чемпионат (MLB — Главная лига бейсбола) является одним из самых денежных и популярных видов спорта в Северной Америке наряду с американским футболом, баскетболом и хоккеем (позиции последнего атакуют обычный футбол — соккер, смешанные единоборства и не только). Уровень зарплат в MLB довольно впечатляющий: лучшие бейсболисты зарабатывают десятки миллионов долларов за сезон.

Поэтому неудивительно, что именно в США выступали за включение бейсбола в программу Олимпийских игр перед соревнованиями в Лос-Анджелесе-2028. Правда, важно учитывать, что первое время профессиональные игроки в Олимпиаде не участвовали — профи допустили к олимпийскому турниру лишь в 2000 году.

Фото Global Look Press

В 2014 году продвигать бейсбол на Олимпиаду стала Япония, так как этот вид спорта также популярен в этой стране. В итоге японцы выступили на Играх в Токио удачнее всех, победив в турнире как по бейсболу, так и по софтболу.

В России софтбол начал распространяться с 1987 года. Первые турниры проходили в разных городах на территории СССР — Белгороде, Ташкенте, Красноярске. В 1991 году прошел первый и единственный чемпионат СССР по софтболу среди женщин, в нем победу одержала команда «Виктория». Спустя год состоялся первый открытый чемпионат России, победу одержала команда «Черные кошки».

Бейсбол в России появился еще в начале XX века, тогда существовал свой аналог игры — русская лапта, правила которой напоминали бейсбольные. В 1980-е наш бейсбол начал развиваться, в 1987 году появилась национальная федерация. В 1989 году состоялся первый чемпионат СССР, а спустя три года — национальное первенство России. При этом бейсбол в нашей стране считается чисто мужским видом спорта. До сих пор женских соревнований в России в этой дисциплине не проводили, так как софтбол изначально считался женским аналогом бейсбола.

Сейчас в России у софтбола и бейсбола есть отдельные федерации. Они отвечают за проведения главных в стране турниров по этим видам спорта: чемпионат России, Кубок страны, первенства России среди молодежных команд.