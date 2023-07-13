Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?

Главная интрига — отдаст ли Томас Бах взрывоопасный вопрос на откуп международным федерациям.

Завтра в Париже начинается серия мероприятий, посвященных предстоящим летним Олимпийским играм. Напомню, что они пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сейчас на месте проведения будущих стартов соберутся руководители более чем двухсот национальных делегаций. Их ждут встречи с мэром Парижа, главой оргкомитета, а также министром спорта Франции. Также ожидаются консультации по поводу участия в Играх спортсменов из России и Белоруссии. Откладывать решение острого политического вопроса больше нет никакого возможности — тема выходит на финишную прямую.

Календарь мероприятий с окончательным вердиктом о допуске/недопуске (а также об условиях допуска в случае положительного решения) сейчас выглядит так:

15-16 июля. Встреча глав олимпийских делегаций в Париже.

18 июля. Большая онлайновая пресс-конференция Томаса Баха для мировых СМИ.

20-21 июля. Исполком МОК в Лозанне.

22 июля. Сессия МОК в дистанционном формате.

Какое из этих заседаний станет ключевым, и какого решения нам ждать?

Томас Бах. Фото AFP

Плавающий статус

Основные консультации по острой теме сейчас идут в рамках двух организаций — Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC). Расклады более-менее понятны. Представители стран Азии, Африки и Латинской Америки (а их в ANOC большинство) — за допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе собственными командами. Западный блок — за индивидуальный допуск без участия российской и белорусских делегаций. Федерации также разобщены. Там, где определяющую роль играют европейцы, озвучивается позиция вплоть до тотального бана. Где сильно влияние нынешних союзников России — готовы дать добро на наше выступление даже под собственным флагом.

Глава ASOIF Франческо Риччи Битти в одном из недавних интервью договорился даже до того, что спортивным структурам следует вести себя гибче и отказаться от единого подхода. Тем федерациям, где лидерами являются западные спортсмены и которые проводят много стартов в западных странах, предлагается сохранить дискриминационные санкции. А всем остальным — действовать по обстоятельствам. По факту сегодня так и происходит, но разнобой вызывает недоумение по обе стороны «баррикад». Битти же предлагает узаконить «плавающий статус» россиян и белорусов, в том числе и на Олимпиаде.

Наверняка подобная идея очень нравится Томасу Баху, который в свою бытность президентом МОК многократно перекладывал на федерации ответственность за сложные решения — от допинговых санкций до темы допуска трансгендеров на женские соревнования. Однако сейчас «русский вопрос» выходит далеко за рамки спорта. Правительства и парламентарии более чем 40 западных стран выступают за отстранение наших атлетов даже в нейтральном статусе. 120 государств Движения неприсоединения требуют открыть Игры для всех без исключения... Уйти в несознанку в такой ситуации лидеру олимпийского движения крайне сложно.

Спирос Капралос. Фото AFP

На грани раскола

Накануне ключевой недели очень обнадежило заявление президента Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Спироса Капралоса. «Мы надеемся, что в будущем ни один спортсмен с нашего континента не будет лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Это фундаментальный принцип Олимпийской хартии, который ЕОК полностью поддерживает», — заявил высокопоставленный чиновник.

Однако здесь надо понимать, что споры о санкциях в спорте давно перешагнули рубеж, когда слышны аргументы. Например, многие на Западе всерьез утверждают: раз конфликт на Украине мешает спортсменам из этой страны, то запреты в отношении россиян являются актом справедливости, а не дискриминации. И что бесчеловечно заставлять украинцев находиться на одном стадионе с представителями России. Ну и рассказы о том, что наш спорт якобы является «инструментом пропаганды», мы тоже слышали много раз.

Спорить бесполезно, и требуется какое-то политические решение лично от Томаса Баха. Скорее всего, он попытается его обосновать во время пресс-конференции 18 июля. Ну и ключевым, конечно, станет решение исполкома МОК. По традиции сессия обычно голосует так, как рекомендует руководящий орган. Правда, нюанс в том, что в исполкоме обычно доминируют сторонники западной точки зрения, и представителям других континентов рекомендации могут сильно не понравиться. Такая ситуация точно станет началом глобального раскола олимпийского движения.

Фото AFP

Не поздно ли отыгрывать назад?

Зная изворотливых политиков из МОК, можно не сомневаться, что они попытаются найти компромисс. Проблема в том, что им наверняка останутся недовольны обе стороны. Рекомендации о частичном снятии санкций, принятые в конце марта, не критиковал только ленивый. И их автоматический перенос на Игры в Париже, возможно, обернется бойкотом со стороны России. Напомню, что «мартовские тезисы» предполагают запрет на выступление наших атлетов в командных видах спорта, бан на представителей ЦСКА и «Динамо», а также требование политического нейтралитета. Жертвами этих пунктов уже стали тысячи российских спортсменов.

В случае с Олимпиадой-2024 на драконовские ограничения наложится еще и невозможность принять участие в квалификационных стартах. Ведь некоторые из них давно прошли, и устраивать дополнительный отбор ради нас никто не собирается. Плюс правительства западных стран саботируют допуск россиян и белорусов на отборы, не выдавая им визы. Такими темпами вместо 300-400 атлетов, которых мы обычно отправляем на Игры, может получиться делегация из 30-40 человек. Готовы ли наши власти на такой вариант — большой вопрос, даже если отбросить ситуацию с нейтральным флагом и требованиями подписать политическую декларацию.

Бойкота, учитывая неудачный опыт в прошлом, конечно, никто не хочет. Но ехать в Париж во что бы то ни стало и на любых условиях — тоже глупо. В любом случае, сейчас ход за МОК. Эмоциональные обвинения нашей страны в «нарушении олимпийского перемирия» и последующие рекомендации о запрете на выступление россиян под лозунгом «сохранения целостности соревнований» так глубоко окунули спорт в политику, что огромный вопрос — сумеет ли Бах хотя бы немного отыграть назад. Все его последние заявления говорили о том, что он понимает глубину проблемы. Но не слишком ли поздно пришло это осознание?