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Сегодня, 21:25

На открытии Азиады отказались от важной китайской традиции — фейерверков. Все ради экологии

На открытии Азиады отказались от фейерверков ради борьбы за экологию
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Зрители перед началом Азиатских игр в Ханчжоу
Азиатские игры пройдут без фейерверков.
Фото AFP
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Ранее уже приходилось гасить Олимпийский огонь.

Неофициально Азиатские игры уже стартовали. По традиции последних лет ряд видов спорта начинает турнир раньше церемонии открытия, и тут Азиада исключением из правил не стала. Сама же церемония намечена на 23 сентября, и вокруг нее разгорелся неожиданный спор. В том, что китайцы смогут организовать невероятное шоу, сомневаться не приходится — сравнимых по масштабу с открытием Олимпиады-2008 в Пекине люди до сих пор едва ли видели. Проблема в том, что церемония пройдет впервые без фейерверка. От него отказались ради борьбы за экологию, но ведь фейерверк — это символ Китая

Для китайцев фейерверк имеет важное символическое значение

Как вы себе представляете типичную церемонию открытия любого относительно крупного спортивного события? Музыкальная часть, презентация города, парад спортсменов и фейерверк как яркий финал всего шоу. Так вот в китайском Ханчжоу, где на днях пройдет церемония открытия Азиады-2022 (турнир был перенесен из-за коронавируса, но сохранил маркетинговое название) фейерверков не будет. Организаторы решили заменить их неким световым шоу.

Талисманы Азиатских игр в Ханчжоу
Талисманы Азиатских игр в Ханчжоу.
Фото AFP

Дело в том, что девиз Ханчжоу-2022 — это Игры, нацеленные на экологию. Китайцы стремятся показать миру, что они думают об устойчивом развитии не меньше, чем западные партнеры, и обещают провести первую в истории Азиаду с нулевым выбросом углерода. Даже программа соревнований учитывалась исходя из необходимости сокращения выбросов углекислого газа. Турнир проводится исключительно за счет «экологически чистой» электроэнергии и передовых технологий. В результате под нож идут разные атрибуты прежних веков — в том числе и фейерверк.

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Почему мы обращаем на это внимание? Так дело в том, что трудно переоценить значение праздничной пиротехники для Поднебесной. Этим традициям больше тысячи лет, и подобные игрушки появились именно в Китае. Ученые предполагают, что первые залпы салюта в честь важных государственных праздников запускали правители династии Сун, которая существовала между 960-1279 годами нашей эры. Наибольшую популярность, впрочем, они приобрели уже в XX веке. Китайцы уверены, что фейерверки и петарды отгоняют громкими взрывами злых духов и приносят удачу. Это неотъемлемый атрибут любого китайского праздника, особенно китайского Нового года, когда взрывы не дают жителям возможности выспаться в любое время суток. Залпы салюта приветствовали участников открытия Олимпиады в Пекине как в 2008-м, так и в 2022 году. В 2008-м так и вовсе был поставлен неофициальный рекорд.

Азиатские игры в Ханчжоу
Фото Reuters

Азиада должна пройти с нулевыми выбросами

Однако в XXI веке фейерверки стали предметом критики экоактивистов. Они уверяют, что фейерверки опасны как на этапе производства, так и в процессе эксплуатации. В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат, а также мелкие металлические стружки. Как и любой процесс горения, фейерверки провоцируют образование углекислого газа. Отягощается ситуация тем, что зимой главные потребители CO2 — растения — находятся в спящем состоянии. Например, в США после Дня независимости количество CO2 в атмосфере составило 50 тысяч тонн, что можно приравнять к выбросам этого газа во время лесных пожаров более чем на 1000 гектарах. При взрывах фейерверки выделяют тяжелые металлы: алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.

Еще один важный нюанс — это шумовое загрязнение. Шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. И это мы еще не говорим про риск получения ожогов и травм. Так что тенденция отказа от традиции запускать фейерверки понятна, но удивительно, что в ее авангарде выступают именно китайцы. «Отказ от фейерверков обусловлен нашим желанием сократить выбросы углекислого газа, — поясняет генеральный директор церемонии открытия Ханчжоу-2022 Ша Сяолань. — Самым главным для нас является распространение философии защиты окружающей среды».

Тем не менее даже отказ от вековых традиций не должен сделать церемонию открытия проходной — Сяолань обещает удивить зрителей. Шоу «Люди, красота и эмоции» и сама церемония должны продемонстрировать высокие технологии Ханчжоу и всего Китая. Что-что, а удивлять китайцы умеют.

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Отказ от фейерверков, конечно, не единственный шаг оргкомитета Игр, пусть и самый заметный. Так гостей и участников соревнований по прибытии в аэропорт Ханчжоу встречали беспилотные электромобили с максимальным уровнем безопасности, а в отелях и на стадионах установлена специальная система рециркуляции воды — все ради стратегии ООН по устойчивому развитию планеты. Специально для сторонников различных теорий заговора — территория Азиады покрыта новейшими сетями 5G.

«Это будут самые умные Игры в истории», — уверяет директор «Ханчжоу-2022» Цянь Цзянфэн. Насколько его слова будут соответствовать действительности, узнаем совсем скоро. А пока приходится признавать, что эпоха безрассудного потребления постепенно подходит к концу. В Токио в 2021-м ради сокращения выбросов углекислого газа сразу после церемонии открытия гасили Олимпийский огонь. В Китае отказываются от традиции запускать фейерверки. Что дальше?

Олимпиада
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