На должность президента МОК утверждены семь кандидатов. Кто заменит Томаса Баха?

В списке — африканка и сразу два представителя Азии.

На сайте Олимпийских игр появились имена семи кандидатов на должность президента Международного олимпийского комитета. По завершении Игр в Париже, прошедших этим летом, о скором уходе с поста объявил Томас Бах — немец руководил организацией с сентября 2013 года.

Кто сразится за кресло Баха

Принц Фейсал Аль-Хусейн считается самым благоприятным вариантом для России. Родной брат короля Иордании Абдаллы ибн Хусейна с 2003 года возглавляет олимпийский комитет своей страны, а также является членом исполкома МОК. На родине он входит в управление федерации волейбола. Однако перспективы избрания иорданца — крайне туманные.

Себастьян Коу — действующий глава Всемирной легкоатлетической ассоциации. В прошлом англичанин сам был сильным бегуном: он двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров. Но последнее десятилетие британец считается русофобом, его кандидатура — наименее благоприятная для России, ведь он оказался одним из немногих, кто в 2023 году не допустил россиян на большие турниры даже в нейтральном статусе. Правда, его шансы возглавить МОК снижает то, что в 2027-м он покинет должность руководителя World Athletics и потеряет право находиться в МОК. Однако он все равно находится в числе фаворитов.

Кирсти Ковентри. Фото AFP

Кирсти Ковентри — единственная женщина среди семи кандидатов. Ее шансы оцениваются достаточно высоко: ранее она возглавляла комиссию спортсменов МОК, покинув должность в 2021 году. В прошлом она тоже была титулованной спортсменкой — на Играх 2004 и 2008 годов взяла золото в плавании на спине на дистанции 200 метров в составе сборной Зимбабве.

Йохан Элиаш — действующий президент Международной федерации лыжных видов спорта, на эту должность он вступил в июне 2021 года. Йохан даже предлагал проводить лыжные соревнования в Саудовской Аравии. С 2024 года шведский бизнесмен стал членом МОК. В марте 2023-го Элиаш поддерживал позицию МОК по допуску российских спортсменов, правда, в международных лыжных соревнованиях россияне не участвуют с марта 2022 года.

Давид Лаппартье с сентября 2017 года возглавляет Международный союз велосипедистов, а с февраля 2022-го он стал членом МОК. До этого, с 2013-го, он занимал должность президента Европейского велосипедного союза. Его кандидатуру продвигает Томас Бах, однако шансы француза все равно не выглядят весомыми.

Хуан Антонио Самаранч — один из главных фаворитов в борьбе за место Баха. Испанец — сын седьмого президента МОК Хуана Антонио Самаранча — старшего, который возглавлял организацию с августа 1980 по июль 2001 года. Самаранч-младший является членом МОК с 2001 года. Он был одним из членов координационной комиссии Олимпийских игр в Сочи и считается неплохим кандидатом для России.

Моринари Ватанабэ стал членом МОК в 2018 году, а с января 2017-го он является президентом Международной федерации гимнастики и первым азиатским главой организации. Японец заявлял, что будет отстаивать права российских и белорусских спортсменов, но на Олимпиаду поехали только наши батутисты — представители спортивной и художественной гимнастики отказались выступать под нейтральным флагом.

Томас Бах. Фото AFP

Как уходит Бах

Немец покинет пост 25 июня 2025 года, когда подойдет к концу максимально возможный 12-летний президентский срок. Существовали опасения, что Бах изменит Олимпийскую хартию, чтобы остаться у власти, однако сам бывший фехтовальщик развеял подозрения. Во время выступления на сессии МОК в Париже он со слезами на глазах заявил о скором уходе.

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас, — рассказал Бах. — Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения. Я хочу удостовериться, что у нас будет гладкий переход власти к новому лидеру. Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. Но в результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией».