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Сегодня, 11:30

Как МОК поставил американцев на место: афганская война не рассорила нас с олимпийским движением

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Президент США Джимми Картер призвал бойкотировать Игры-1980 в Москве.
Советские солдаты в Афганистане.
Фото Global Look Press
Президент США Джимми Картер.
Фото Global Look Press
Легендарный боксер Мохаммед Али.
Фото Global Look Press
Президенты МОК Майкл Моррис Килланин (слева) и Хуан Антонио Самаранч.
Фото Global Look Press
Памятник Адольфу Дасслеру в Германии.
Фото Global Look Press
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Попытка американцев отменить Игры-1980 в Москве или перенести их в другой город оказалась неудачной.

В конце февраля этого года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) призвал все международные федерации отстранить российских спортсменов от соревнований. «В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников», — было написано в заявлении. Организация Томаса Баха фактически изолировала наш спорт: многие атлеты забанены, а Россия теперь не принимает международные старты.

«Спорт вне политики» — устаревший девиз Пьера де Кубертена. На практике фраза начала терять смысл из-за ряда мировых потрясений еще в середине XX века. Всё просто: вопросы внешней политики всегда будут стоять выше спорта. Однако этот неизбежный процесс ранее пытались регулировать. Один из таких случаев пришелся на Олимпиаду-1980 в Москве. За год до нее советские войска вошли в Афганистан. Но борьба членов МОК за свои принципы позволила провести летние Игры, несмотря на инициированный США бойкот.

В данном материале «СЭ» вспомнит, как западные чиновники МОК и иностранные миллиардеры боролись за права СССР, который фактически воевал в соседней стране.

Советские солдаты в Афганистане. Фото Global Look Press
Советские солдаты в Афганистане.
Фото Global Look Press

Козни Америки

В конце 1970-х напряжение между США и СССР нарастало стремительно на фоне холодной войны. Кажется, кризис был неизбежен. Разговоры о бойкоте американцами Олимпиады-1980 в Москве начались задолго до событий в Афганистане. США, Канада и Великобритания твердили о несоблюдении прав человека в Советском Союзе. В открытую обсуждали вариант с переносом Олимпиады из Москвы в канадский Монреаль (где оставалась инфраструктура после Игр-1976).

В конце декабря 1979-го советские солдаты вошли на территорию Афганистана. Через месяц президент США Джеймс Картер выступил с заявлением и осудил действия СССР. Глава государства поставил ультиматум: вывод войск из страны до 20 февраля, иначе Советы могут лишиться права на проведение летних Игр. Американцы допускали вариант и с отменой Олимпиады. Конфликт СССР с Афганистаном в итоге продлился почти 10 лет.

Картер считал вмешательство СССР в дела Афганистана самой большой угрозой миру после окончания Второй мировой войны. По его мнению, отмена Олимпиады в Москве могла нанести огромный репутационный удар по Советам.

Президент США Джимми Картер. Фото Global Look Press
Президент США Джимми Картер.
Фото Global Look Press

Беспрецедентные санкции США к Играм в Москве не встретили отклика у ряда американских спортсменов.

«Тогда я, возможно, был не очень политкорректен... Имею в виду то, что я хотел сделать с президентом Картером. Вы знаете, в наши дни за это могли бы посадить в тюрьму», — вспоминал в интервью Washington Post знаменитый борец Джин Миллс.

«По сути, правительство США пыталось уничтожить олимпийское движение», — говорила призерка Олимпиад Анита Дефранц.

Легендарный боксер Мохаммед Али. Фото Global Look Press
Легендарный боксер Мохаммед Али.
Фото Global Look Press

С другой стороны, были и противоположные случаи. К саботированию Олимпиады в Москве госдеп подключил легенду бокса Мохаммеда Али. Величайший спортсмен из США путешествовал по африканским странам с целью убедить их бойкотировать Игры в СССР. Ирония судьбы, но до событий в Афганистане боксер выступал против военной агрессии США во Вьетнаме.

Бойкот ОИ-1980 был инициирован правительством США. Под страхом судебных исков и лишения гражданства атлеты были вынуждены не ехать в Москву. Но что позволило тогда Играм состояться? Единство МОК.

19&nbsp;июля 1980 года. Москва. Серп и&nbsp;молот из&nbsp;плашек на&nbsp;трибуне &laquo;Лужников&raquo; во&nbsp;время открытия летней Олимпиады. Американцы пожалели о бойкоте московской Олимпиады-1980

МОК был за спорт

На то были весомые причины (сейчас уровень давления общества мог бы все перечеркнуть):

1) Члены Олимпийского комитета СССР посетили множество стран перед Играми в Москве. Советские функционеры проделали большую работу, объясняя и показывая, на каком высоком уровне государство было готово к соревнованиям.

2) Хорошие отношения СССР с олимпийскими комитетами других держав и западных коммерческих организаций.

3) Война США с Вьетнамом и Кореей была свежа в памяти, а заявления о бойкоте ОИ-1980 в МОК считали лицемерием. Во время тех конфликтов Игры не отменяли.

4) Политическое напряжение между США и СССР. Для американцев военный конфликт в Афганистане был лишь предлогом для бойкота.

5) Нежелание внедрять политику в олимпийское движение. Глава МОК лорд Майкл Моррис Килланин решительно осудил попытки США перенести или отменить Игры в столице СССР. При этом члены МОК формально не представляли свои страны и старались сохранять нейтралитет.

Президенты МОК Майкл Моррис Килланин (слева) и Хуан Антонио Самаранч. Фото Global Look Press
Президенты МОК Майкл Моррис Килланин (слева) и Хуан Антонио Самаранч.
Фото Global Look Press

Поэтому на 82-й сессии МОК в Лейк-Плэсиде в феврале 1980-го МОК единогласно поддержал неотъемлемое право Москвы на проведение Олимпиады.

«Это был пугающий пример глубочайшего безразличия американского правительства по отношению к людям, которые посвятили многие годы своей жизни развитию олимпийского движения. Для меня это явилось еще одним доказательством того, что дело далеко не только в Афганистане. Это было частью кампании президента США, который пытался отменить смертный приговор, вынесенный ему американскими избирателями за десять месяцев до выборов», — написал Килланин позже в своей книге «Мои олимпийские годы» о попытках США помешать проведению Игр в СССР.

3&nbsp;августа 1980 года. Москва. Олимпийский Мишка улетает из&nbsp;Лужников на&nbsp;закрытии Игр. Брежнев, милиция и иностранцы на Олимпиаде-80. Как выглядели Москва и участники Игр

Иностранные миллиардеры помогали СССР

На Олимпиаду-1980 не приехало 65 стран. Кроме США сюда вошли: Канада, Япония, ФРГ, Египет, Китай, Турция, Республика Корея и ряд других держав. Общее количество участников летних Игр — 80 государств. Картер полагал, что приедет не более 30 делегаций. Некоторые страны лишь имитировали бойкот. Символично, что иностранные спонсоры не присоединились к акции США. Coca-Cola спокойно рекламировала свои напитки в СССР.

В организационных вопросах СССР получил особую помощь от немецких бизнесменов. Например, член МОК и промышленник Бертольд Байтц активно отстаивал права участников московской Олимпиады. Он лично встречался с американскими президентами и генсеком Леонидом Брежневым. В 1972-м немец на своей яхте приплыл в Советский Союз, чтобы лично наблюдать за подготовкой к Олимпиаде.

Важнейшими лицами для СССР стали основатель немецкой фирмы Adidas Адольф Дасслер и его сын Хорст. Их компания была основным поставщиком формы для Олимпиады-1980. Однако после начала боевых действий в Афганистане СССР рисковал остаться без спортивной амуниции. Форму от этого бренда должны были получить атлеты, судьи, волонтеры, судьи и обслуживающий персонал. В случае разрыва контракта СССР мог просто не успеть подготовить 32 тысячи комплектов одежды.

Памятник Адольфу Дасслеру в Германии. Фото Global Look Press
Памятник Адольфу Дасслеру в Германии.
Фото Global Look Press

Хорст Дасслер не испугался санкций со стороны США и выполнил все обязательства перед СССР. Мультимиллионер с любовью относился к Советскому Союзу и хорошо считал деньги. По соглашению с СССР всего 5 процентов от продажи изделий с символикой Игр-1980 уходило в Олимпийский комитет Союза. Удачная сделка для Adidas, который обожали граждане СССР. Носить костюм этой фирмы тогда было примером респектабельности.

Честно повели себя американские телевизионщики. Компания NBC из-за санкций конгресса США не могла оплатить финальный взнос за показ Олимпиады в Москве. Телекомпания была должна 10 миллионов долларов. Сумму выплатили спустя два года, в 1982-м, когда запрет был снят. Начисления пришли с процентами в размере 13 миллионов.

***

Как известно, СССР в ответ бойкотировал американскую Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе. Месть Советского Союза была предопределена. Как и за четыре года до этого, спортсмены оказались разменной монетой в идеологическом противостоянии.

С 1988-го бойкоты фактически прекратились. Глава МОК (1980 — 2001) Хуан Антонио Самаранч ужесточит правила для держав, желающих саботировать Игры. Угроза получить дисквалификацию на несколько Олимпиад останавливала руководства стран от резких заявлений.

Олимпиада
Мохаммед Али
Томас Бах
МОК
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