Канаду могут не пустить на сессию МОК. Политика снова вторгается в спорт

Убийство индийского оппозиционера в Виннипеге грозит новым кризисом в олимпийском движении.

Канадская делегация может быть объявлена нежелательной на сессии МОК, которая состоится в индийском Мумбаи с 15 по 17 октября. Как сообщает портал Inside the Games, представителям Страны кленового листа грозят проблемы с визами из-за «обеспечения безопасности» на фоне скандала с убийством в Виннипеге сикхского сепаратиста. В Канаде считают, что это дело рук индийских спецслужб, а в Дели подобные домыслы категорически отрицают. В итоге Томасу Баху предстоит разбираться с новым кризисом. Накануне глава МОК сказал много правильных слов в связи с открытием Азиады в китайском Ханчжоу. Но и там вовсю полыхает политический конфликт, и тоже с участием Индии — индийцы недовольны тем, как в Китае оформили визы для их атлетов.

Политический терроризм?

Лидер сикхских сепаратистов гражданин Канады Хардип Сингх Ниджар еще в июне был застрелен возле храма в Британской Колумбии. Теперь в Виннипеге убит еще один деятель из той же общины эмигрантов. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что речь идет о политическом терроризме, за которым якобы стоят спецслужбы Индии, и выслал из страны одного из индийских дипломатов. В Дели обвинения встретили в штыки и в ответ прекратили выдачу виз гражданам Канады. Попутно к конфликту зачем-то приплели Россию. В США считают, что индийцы якобы расправились с эмигрантами-оппозиционерами по наущению Москвы.

В общем, налицо новый кризис, который может отразиться в том числе на олимпийском движении. Здесь надо понимать, что на Индию в последнее время идет серьезный накат из-за проблем с допингом, а штаб-квартира ВАДА находится в Канаде. Сама сессия МОК, которую рискуют пропустить канадцы, должна обсудить ряд ключевых вопросов. Портал Inside the Games пишет, что среди них будет участие представителей России и Белоруссии в Олимпиаде-2024, хотя раньше Томас Бах заявлял, что не собирается ставить никаких дедлайнов по данной проблеме. Как бы то ни было, отсутствие одной из самых русофобских делегаций должно ослабить западный лагерь.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Территориальный спор

Между тем развивается и индийско-китайский околоспортивный скандал. Министр спорта Индии Анураг Тхакур отменил свой визит на Азиатские игры из-за визовых проблем у спортсменов из штата Аруначал-Прадеш. Китай считает своим этот регион (который китайцы называют Цаннань), поэтому выдал представляющим его атлетам особые разрешения на въезд в Ханчжоу. Индия с намеками на спорный статус Аруначал-Прадеша категорически не согласна и уже успела снять с соревнований спортсменов, вокруг которых закрутился конфликт.

«Индия решительно отвергает дифференцированное обращение с индийскими гражданами на основе их места жительства или этнической принадлежности, — говорится в заявлении МИД Индии. — Нами подан официальный протест против преднамеренного и выборочного препятствования Китаем деятельности некоторых наших спортсменов. Действия КНР нарушают как дух Азиатских игр, так и соревновательные регламенты, которые прямо запрещают дискриминацию участников из государств — членов Олимпийского совета Азии».

Сложность еще и в том, что исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх — индиец, и не может игнорировать демарш своей страны. Он обсуждал конфликт с правительством Китая, но китайцы остались непреклонны. «Как принимающая страна Китай приветствует спортсменов из всех стран, приехавших в Ханчжоу для участия в Азиатских играх, — заявил официальный представитель китайского МИД Мао Нин. — Что касается так называемого Аруначал-Прадеша, то китайское правительство его не признает. Цаннань является частью территории Китая».

Фото AFP

Надо смотреть не на заявления, а на реальные шаги

На этом фоне глава МОК Томас Бах встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и во время этой беседы высказался против политизации спорта. «На фоне серьезных проблем, вызванных беспрецедентными переменами, которых мы не видели в течение сотни лет, а также в условиях пандемии МОК остался верен своим первоначальным стремлениям и сыграл уникальную роль в сохранении мира, а также в содействии единству и прогрессу человечества», — сказал Си Цзиньпин политкорректные слова, которые наверняка сильно удивили многих в России. — Китай будет работать вместе с МОК, чтобы бороться против политизации спорта, а также вместе создавать общее будущее для всего человечества".

Бах, по словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, заявил, что МОК «привержен защите инклюзивности, выступает против политизации спорта и высоко ценит правильную позицию Китая». Президент МОК поблагодарил председателя Си Цзиньпина за поддержку Китаем последней декларации лидеров G20, в которой говорилось: «Мы с нетерпением ожидаем Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году как символа мира, диалога между странами и представительства всех сторон». Данный посыл Бах также обсуждал с лидерами разных государств во время недавней Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Разумеется, все это красивые тезисы, однако в случае с Томасом Бахом логичнее смотреть не на заявления, а на реальные шаги. А они состоят в том, что, начав процесс дискриминации российских и белорусских спортсменов в феврале 2022 года, МОК открыл ящик Пандоры. Большой спорт и раньше подвергался большому политическому давлению, но сейчас оно стало просто невыносимым. И здесь уместно вспомнить заявление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 12 сентября. «Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют своих важнейших функций, — отметил Президент РФ. —Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого МОК извращают изначальную идею Пьера де Кубертена о том, что спорт должен быть вне политики».