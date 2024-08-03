Американская гимнастка Байлз завоевала золото Олимпиады в опорном прыжке

Американская гимнастка Симона Байлз выиграла золотую медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Париже. Она набрала 15,300 балла и стала семикратной олимпийской чемпионкой.

Второй стала бразильская гимнастка Ребека Андраде (14,966). Третье место у Джейд Кэйри из США (14,466).

27-летняя Байлз — самая титулованная гимнастка в истории. Она завоевала 10 олимпийских наград и 30 медалей чемпионатов мира.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Опорный прыжок

Финал

1. Симона Байлз (США) — 15,300

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,966

3. Джейд Кэйри (США) — 14,466