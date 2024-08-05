Филиппинский гимнаст Юло получит квартиру и пожизненный запас лапши за два золота Олимпиады

Власти Филиппин решили наградить гимнаста Карлоса Юло после завоевания двух золотых медалей на Олимпийских играх в Париже.

24-летний спортсмен выиграл соревнования в опорном прыжке и вольные упражнения.

По информации NBC Sports, государство вручит гимнасту ключи от двухкомнатной квартиры стоимостью около 415 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей), 13 миллионов филиппинских песо наличными (около 19 миллионов рублей), мебель на сумму 100 тысяч филиппинских песо (около 150 тысяч рублей).

Также спортсмену пообещали пожизненный запас лапши, бесплатные шведские столы и обеды в местных заведениях, а также бесплатные сеансы колоноскопии и консультации у гастроэнтеролога. Посещение врача станет возможным только после достижения гимнастом 45 лет.