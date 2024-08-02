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Париж-2024

Сегодня, 01:56

Международная ассоциация бокса раскритиковала МОК за допуск к соревнованиям боксерш, проваливших гендерный тест

Евгений Козинов
Корреспондент
Иман Хелиф и Анджела Карини.
Фото Reuters
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Международная ассоциация бокса (IBA) на официальном сайте раскритиковала решение международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже боксершу из Алжира Иман Хелиф и Линь Юй-Тин, которые провалили гендерный тест.

Ранее МОК обвинил IBF в ситуации с допуском, который, по мнению МОК, была вызван внезапным решением IBA сменить регламент организации.

«IBA по-прежнему привержена обеспечению честной конкуренции на всех наших соревнованиях, мы абсолютно осуждаем несоответствия в допуске к участию в боксерских соревнованиях, проводимых на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Повторяем, что и Иман Хелиф, и Линь Ю-тин после тестирования не соответствовали требуемым критериям допуска для участия в женской категории соревнований.

IBA никогда не поддержит боксерские поединки между полами, поскольку организация ставит безопасность и благополучие наших спортсменов на первое место. Мы защищаем наших женщин и их права соревноваться на ринге с равными соперниками, и мы будем защищать и поддерживать их во всех случаях; их надежды и мечты никогда не должны быть отняты организациями, не желающими поступать правильно в сложных обстоятельствах. IBA придерживается своей позиции и продолжит поддерживать всех спортсменов в духе правил», — говорится в пресс-релизе.

 
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В 2023 году IBA отстранила алжирку Имен Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест.

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