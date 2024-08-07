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Париж-2024

Сегодня, 22:50

Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в финал Олимпиады

Алина Савинова
Линь Юйтин.
Фото Reuters
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Представительница Тайваня Линь Юйтин стала первой финалисткой боксерского турнира на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 57 кг.

В 1/2 финала 28-летняя спортсменка победила Эсру Йылдыз из Турции. Поединок завершился со счетом 5:0 единогласным решением судей. Матч за первое место состоится 10 августа. Соперница Юйтин определится позднее.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Линь Юйтин и алжирку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Бокс
Олимпиада
Линь Юйтин
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