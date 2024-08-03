Рублев объяснил, почему удалил пост о гендерном скандале на турнире по боксу на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал ситуацию с удалением из своих соцсетей поста о скандале с участием провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже.

«Я решил опубликовать этот пост, потому что в первую очередь мне хотелось выразить мнение, что я против любого насилия по отношению к женщинам. Он не был направлен против кого-либо, я просто высказался против насилия в отношении женщин. А потом я удалил его. Это моя вина — я недостаточно проверил всю информацию, все новости. Потому что спортивный сайт, который я смотрел... Я не хочу винить их и снимать с себя ответственность. Я по-прежнему несу ответственность за то, что допустил эту ошибку и недостаточно проверил информацию. Мне очень жаль и я хочу извиниться за это», — приводит Express слова Рублева.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 итальянская спортсменка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Позже директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.