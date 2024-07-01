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Сегодня, 09:48

Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 55 россиянам

Виктория Кравченко
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55 российских велосипедистов являются обладателями нейтрального статуса, дающего право выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Кубка наций, сообщает ТАСС.

Нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, София Балаева, Инна Абайдуллина, Мария Аверина, Иван Новолодский, Александр Дубченко, Ярослав Шведов, Екатерина Ковальчук, Александра Андрианова, Ярослав Просандеев, Антон Синцов, Полина Ващенко, Аглая Кокарева, Александр Власов, Иван Бортник, Яна Семенюк и София Новикова.

Отказано в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI, начиная с 1 июня 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21242437
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