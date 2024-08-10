Норвежки с третьей попытки прорвались в олимпийский финал и забрали золото. До этого их тормозила наша сборная

Скандинавки просто уничтожили действующих чемпионок.

Олимпиада. Гандбол. Женщины. Финал

Норвегия — Франция — 29:21(15:13)

Матч за третье место

Дания — Швеция — 30:25 (15:13)

«Особых переживаний нет. Просто не хочется, чтобы выиграла Норвегия. Пусть им достанутся «деревянные» медали», — говорила в недавнем интервью «СЭ» игрок сборной России Юлия Манагарова по поводу олимпийского турнира в Париже. Для Юлии и других, кто не хотел побед скандинавок, есть плохие новости — они не только выиграли золото в финале, но и стали самой титулованной женской командой в истории Игр.

Путь к финалу

Для Норвегии олимпийский турнир начался отвратительно. Впервые за шесть последних лет команда не смогла обыграть сборную Швеции на крупных турнирах. Итоговый счет не такой ужасный (32:28), но, глядя на игру даже местные журналисты начали терять веру в свою сборную. А ведь норвежки на предыдущих Олимпиадах всегда забирали медали: два золота и две бронзы.

Холодный душ на старте помог. Дальше скандинавки пошли по сетке уверенным шагом. Правда, проблемы тоже случались. В последнем матче группового этапа травму получила линейная Вильде Ингстад, а еще главного тренера Торира Хергейрссона разозлило расписание его команды в плей-офф. По его подсчетам потенциальный соперник по полуфиналу получал на 12 часов отдыха больше: «Это нечестная игра. Мы запросили разъяснения по этому поводу. Пока мы не получили никакого ответа. Это значит, что после четвертьфинала мы ляжем спать в четыре утра. До следующей игры останется один день. В то время как другая команда закончит свой матч в полдень. Я просто не могу понять, как так получилось. Почему четвертьфиналы не разбиты на блоки?».

Возможно, нервов по поводу расписания полуфинала Норвегии добавляло то, что на последних двух Олимпиадах в Рио и Токио она не могла пробиться дальше этой стадии и довольствовалась бронзой. Оба раза путь им преграждала сборная России, которая в Париж приехать никак не могла, ведь МОК в своих рекомендациях исключил допуск наших спортсменов в командных видах.

Однако в этот раз у Норвегии все получилось уверенно. Против их мощи Дания ничего противопоставить не смогла — 25:21. А вот хозяева, которые весь путь до финала прошли без поражений, под конец турнира стали выглядеть не такими уверенными фаворитами. Олимпийским чемпионкам Токио пришлось очень туго в полуфинале против шведок. За 15 минут до конца они уступали четыре мяча, но смогли совершить камбэк, перевести встречу в овертайм, где вырвали путевку в золотой матч.

Давление на трехцветных было серьезное. Ведь три года назад в Токио Франция сделала победный дубль, выиграв и мужской и женский гандбольный турнир. Но в Париже парни провалились: невнятно выступили в группе, со скрипом пройдя в четвертьфинал, где уступили немцам. Таким образом, девушкам нужно было отдуваться за двоих.

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Трехкратные

Последняя титульная встреча этих команд состоялась в Дании год назад в финале чемпионата мира. Тогда сборные показали результативную игру, которая завершилась победой француженок — 31:28.

В Париже хозяйкам удалось начало. Команды действовали осторожно, и такая игра приносила больше плодов Франции. Они повели на старте со счетом 3:0, а норвежки свой первый мяч забросили только на пятой минуте матча. Могли скандинавки уступать и с большим счетом, но какую-то невероятный перфоманс на этой Олимпиаде выдает голкипер Катрин Лунде. К финалу она подошла, имея лучшие показатели по сейвам, а в финальной битве стала настоящей стеной. А ведь Лунде уже 44 года. Она брала золотые медали с Норвегией еще в Пекине в 2008-м и в Лондоне в 2012-м.

Нейтрализовав пару выходов один на один, вратарь вселила уверенность в своих игроков. К исходу первой десятиминутки команды подравнялись, но Норвегия продолжала весь тайм быть в роли догоняющих. С их стороны было очень много штанг, а также скандинавки очень невовремя зарабатывали двухминутные удаления. Франция обходилась без них. Они вообще на турнире считаются самой аккуратной командой, совершившей меньше всего нарушений. Хотя не будем здесь забывать фактор домашнего судейства.

Обстучав весь каркас ворот, норвежки под конец тайма все-таки вырвались вперед, а дерзкий кистевой бросок Стине Бередал Офтедал на последней секунде позволил Норвегии уйти на перерыв с преимуществом в два мяча — 15:13.

Французов такая концовка тайма заставила сделать замену во вратарской зоне: вместо Лауры Глассер вышла Хатаду Сако. Но проблему у хозяек была, скорее, в атаке, где нападающие слишком суетились и совершали неподготовленные и поспешные броски. Норвежки же никуда не торопились, а потом резко совершили рывок на +6.

Хозяйки в этот отрезок просто рассыпались. Главный тренер сборной Оливье Крумбольц попытался вдохнуть надежду в своих подопечных во время тайм-аута. И по началу француженки завелись и смогли сократить отставание до четырех мячей. Однако норвежки их быстро успокоили и вернули прежний отрыв.

Фото Reuters

Праздновать, пусть не так явно и не так акцентированно, скандинавки начали уже за пять минут до финального свистка. С этим матчем все было понятно. Таким образом, Норвегия выиграла свое третье олимпийское золото в женском гандболе. Три победы в финалах еще есть у датчанок, но в отличие от своих скандинавских соседей они не имеют серебряных наград. Так что норвежки теперь являются лучшей сборной за всю олимпийскую историю.

Франция же после двойной победы в Токио, остается с одним серебром. Финал в мужском гандболе пройдет в заключительный день игр — 11 августа. Титул олимпийских чемпионов между собой разыграют сборные Германии и Дании. Начало матча в 14.30 по московскому времени.