Президент Федерации дзюдо России — об Олимпиаде, МОК, сборной и планах.

Среди тех, кто завоевал лицензии на Олимпиаду в Париже, были наши дзюдоисты. Однако МОК российскую заявку жестко сократил. Поэтому команда приняла решение не ехать на Игры. Но что дальше? Ведь мы не отстранены от международных соревнований. В том числе об этом «СЭ» поговорил с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком.

Важно, что мы заняли в этой ситуации жесткую позицию

— Смотрели ли вы олимпийский турнир по дзюдо?

— Нет. Следил только за результатами, которые опубликовывались в интернете. Плюс видел некоторые фрагменты встреч, которые мне присылали коллеги. Честно говоря, не хотел смотреть соревнования без участия наших спортсменов. Федерация очень много сделала, чтобы они участвовали в этом турнире. Вместе со спортсменами мы прошли сложный путь отборочных соревнований, которых у нас было в два раза меньше, чем у конкурентов. Мы испытывали психологическое давление со стороны МОК и недружественных СМИ. Цель наших оппонентов была понятна. Но мы проходили эти огневые рубежи с целью оказаться на пьедестале Олимпийских игр и показать всему миру, что, несмотря на отсутствие флага и гимна, именно российское дзюдо одно из сильнейших в мире! Мы блестяще выступили на отборочных соревнованиях, нас поздравляли наши коллеги из других стран и с нетерпением ждали на Олимпиаде. И мы приняли решение идти до конца, будучи уверены, что наши ребята и девушки принесут олимпийские медали стране.

Это было понятно и чиновникам МОК. Поэтому они ввели надуманную унизительную проверку наших ребят и девушек на наличие политических высказываний в соцсетях, и в последний момент нам поступило беспрецедентное предложение заменить их на других российских дзюдоистов, не завоевавших олимпийские лицензии, с целью создать впечатление, что все-таки Россия участвует в Олимпиаде. Это коварное и унизительное предложение мы не могли принять из уважения к команде, к нашей федерации и к нашей стране. Мы поняли, эти условия МОК являются для нас красными линиями, которые мы никогда не перейдем. Поэтому мы отказались. Поэтому Олимпиаду я не смотрел.

— Многие говорили, что турнир без россиян сильно потерял. Согласны с этим?

— С одной стороны, странам-участницам это было на руку, но, с другой, все понимают, что победа без сильнейших спортсменов не является настоящей победой. Осадок наверняка есть и у тех, кто завоевал медаль, и у тех федераций, которые видят себя в списке победителей в командном зачете. Поэтому соглашусь с мнением о том, что олимпийский турнир много потерял. Важно то, что мы заняли в этой ситуации жесткую позицию. Мы знаем еще с советских времен, что в спорте должны быть четкие критерии отбора и что спорт вне политики. Эти две вещи являются для нас основополагающими. Оба принципа были нарушены чиновниками Международного олимпийского комитета, целью которых, я уверен, было не допустить на пьедестал россиян любым способом. В ответ мы заявили, что не будем участвовать в этой Олимпиаде.

Вообще олимпийское движение очень сильно сейчас страдает. Мне кажется, что Международный олимпийский комитет — это огромный корабль, который, как «Титаник», идет ко дну. И не только потому, что он нарушает критерии и что во главу угла ставятся политические интересы. Это было очевидно даже на нашем примере. Но, наверное, большая проблема и большая угроза для олимпийского движения — дискриминация наших спортсменов по гендерному признаку. Мы понимаем, что все идет к тому, что участвовать в привычных соревнованиях будут непривычные люди. Уже сегодня нужно озаботиться о том, как своих спортсменов и олимпийское движение защищать от этого. Если это невозможно сделать, то надо думать о создании больших международных соревнований, в которых будут соблюдены принципы, о которых я говорю, и не будет дискриминации. Я уверен, что у России и у стран — ее единомышленников есть такие возможности, чтобы проводить комплексные международные соревнования, куда будут приглашаться все спортсмены, которые разделяют одинаковые с нами ценности.

Сергей Соловейчик. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Говоря про гендерную дискриминацию, вы имеете в виду скандал в олимпийском турнире по боксу?

— Не только в боксе, а в том числе скандал с церемонией открытия, в котором участвовали представители ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено). Это агрессия по отношению к нам — к тем людям, которые имеют традиционные ценности и не собираются их менять. Открытие Олимпиады — это символ направления движения страны. Вспомните церемонию в Лондоне, в Сочи, в Рио. Страна таким образом хочет показать что-то основное из своей истории и перспективу своего развития. Но если на церемонии открытия показывают такую перспективу, то в ней точно не хочется участвовать тем людям, которые придерживаются традиционных ценностей. А спорт, кстати, помогает эти ценности поддерживать и воспитывать.

Наша воля — согласиться с таким «радужным» будущим или нет. Если не соглашаемся, значит, мы найдем альтернативу. Спорт в нашей стране в любом случае будет развиваться, независимо от желания чиновников МОК. Мы уверены, что и у России, и у других стран, которые поддерживают наши крепкие общечеловеческие ценности, найдется возможность организовать большие мероприятия, соревнования для наших спортсменов.

Не нужно зацикливаться только на Олимпийских играх. Они проходят только раз в четыре года. Их выиграть технически легче, чем чемпионат мира. Потому что в чемпионате участвуют более 200 стран, а на Олимпиаду отбирается совсем небольшое количество. Плюс на Играх могут бороться по льготам, уайлд-картам, которые выдаются Олимпийским комитетом. В олимпийской турнирной сетке может оказаться представитель страны, которая не развивает данный вид спорта. Поэтому из четырех своих схваток на Олимпиаде одна-две может быть против не самого сильного противника. На чемпионате мира по дзюдо все по-другому: чтобы дойти до медали, надо отбороться 6-7 своих схваток. Там могут в одной весовой категории бороться два спортсмена из сильнейших стран: два японца, два француза, два россиянина, два грузина. Поэтому его выиграть гораздо сложнее, чем Олимпиаду. Другой вопрос, что Олимпиада — редкие соревнования и антураж добавляет психологической нагрузки. Но с точки зрения техники и «физики» это несравнимые события. Тогда зачем нам акцентироваться на Олимпиаде, когда мы можем сфокусировать наших спортсменов и работу наших спортивных федераций на чемпионаты мира и на какое-то комплексное соревнование, где встречаются разные виды спорта. К примеру, это могут быть соревнования среди стран БРИКС.

— Соперников из стран БРИКС нам хватит, чтобы турнир был яркий и зрелищный?

— Турнир может быть открыт для всех стран, не только участников объединения. Если мы говорим, что там будет честный отбор с понятными критериями для спортсменов, то я думаю, что у нас будет достаточное количество участников, желающих бороться по правилам. А в том, что мы умеем проводить зрелищные соревнования, что можем сделать их красивее того, что можно было увидеть во Франции, я даже не сомневаюсь.

Инал Тасоев. Фото Global Look Press

Наша команда способна конкурировать с лидерами и выигрывать в этой конкуренции

— Если говорить про олимпийское дзюдо, то, например, Инал Тасоев считает, что в Париже мы могли бы выступить не хуже, чем на Играх в Лондоне в 2012 году. Какое вы видите наше место, будь сейчас российская команда во Франции в своем сильнейшем составе?

— Я скажу, что такой сильной команды, как сейчас в России, на мой взгляд, не было никогда. Это действительно результат труда тренеров на местах, которые научились работать совершенно по-новому, и тренеров сборной, которые находятся на уровне лучших в мире. Это уже выросшее новое поколение спортсменов, которых тренировали по новым методикам. Это большое количество занимающихся. Если в Лондоне был результат скорее тренеров сборной команды во главе с одним из лучших специалистов мира Эцио Гамба, то сейчас мы должны были увидеть результат работы огромного коллектива Федерации дзюдо России во всех регионах страны, начиная с тренеров на местах и заканчивая членами сборной команды и всеми специалистами федерации. То, что у нас есть такие спортсмены, как Инал Тасоев, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Матвей Каниковский, Мадина Таймазова, Элис Старцева и другие мировые звезды, — это уже системный результат. Я не буду говорить, что мы выиграли и были бы лучшими на Олимпиаде. Кто знает? Но можем сказать, что эта команда — и мы доказывали на чемпионатах мира, «Гран-при» и других соревнованиях — способна конкурировать с лидерами и выигрывать в этой конкуренции.

— Наших спортсменов на Олимпиаде в Париже не было, однако по соцсетям прошла информация, что там работал российский судья Евгений Рахлин. Как так получилось?

— Я узнал об этом из интернета, когда уже началась Олимпиада. Честно говоря, был удивлен. Вы знаете, что было решение президиума Федерации дзюдо России и членов сборной команды выступить одним фронтом, показать свое несогласие с нарушением правил отбора МОК и отказаться ехать на Олимпийские игры навязанным нам составом. Конечно, не ожидал увидеть в Париже Евгения Рахлина. Тем более он является председателем совета по юношескому дзюдо в федерации Санкт-Петербурга, в ответственность которого входит воспитание детей, не только спортивное, но и патриотическое. Еще больше я был удивлен, что на сайте Федерации дзюдо Санкт-Петербурга были опубликованы слова поддержки его участия в Олимпийских играх как члена судейской комиссии. Для меня это очень странно.

В стране совершенно спонтанно родилась акция «Одна страна- одна команда». Вы видите, что по всей России развешаны билборды, мы получаем слова поддержки от различных предприятий, спортивных клубов, от посольств. Вся страна поддерживает решение дзюдоистов, которое с большим трудом далось нашим спортсменам. Федерация потратила много сил, времени и денег, чтобы пробиться на Игры. Столько вложено труда, но важнее показать свою принципиальную позицию. Да, медали имеют вес для спортсменов и для страны, но еще важнее растить сильных людей, настоящих патриотов. Наш пример для молодежи многое значит.

— Как себя сейчас чувствуют ребята, которые могли поехать в Париж? Как они настроены на дальнейшую борьбу и карьеру?

— У нас достаточно молодая команда. Думаю, что все 17 спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры, продолжат свою работу на татами. У них есть все шансы стать чемпионами мира и Европы и выиграть соревнования серии Мирового тура дзюдо. Очень важна поддержка страны, которую они сейчас чувствуют. Федерация подготовила материальные компенсации для ребят и девушек, которые не смогли поехать по объективным причинам на Олимпийские игры. Мы готовим для спортсменов предложение по мотивации на следующие годы. Конечно же, им тяжело. Для них это разрушившаяся мечта. Но давайте вспомним, что тем ребятам и девушкам, которые сейчас на фронте, еще тяжелее. Не будем об этом забывать. Поэтому скажем, что да, мы этот этап прошли и начали следующий для того, чтобы показать, что российское дзюдо — лучшее дзюдо в мире. Для этого надо поработать, потому что конкуренты у нас серьезные. Ребята это прекрасно понимают. В данной ситуации, в которой сейчас наша страна находится, мы, как говорил президент, должны быть мобилизованы, не раскисать, ставить себе четкие планы и каждый на своем месте принести пользу стране, и если по силам, то и славу России. Нашим ребятам и девушкам это по силам.

Гили Шарир и Мадина Таймазова на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Олимпиада закончилась. Российские дзюдоисты не отстранены от международных соревнований. Что мы делаем дальше?

— Как я уже сказал, наши спортивные задачи — завоевание высших наград чемпионатов мира, Европы и серии Мирового тура дзюдо. Но наша главная политическая задача — это борьба за флаг, гимн и наспинный номер «Россия». Эту задачу мы должны решить. Но решить ее без медалей и пьедестала невозможно. Поэтому мы будем опять единым коллективом и одной командой. То есть спортсмены завоевывают медали, а федерация делает все, чтобы звучал гимн и развевался флаг. Мы рассчитываем на диалог с нашими международными коллегами. Как видите, ситуация показала, кто есть кто. Наверное, из мировых организаций Международная федерация дзюдо — единственная, которая оказывала россиянам всяческую поддержку. Мы очень четко разделяем решение Олимпийского комитета о недопуске наших дзюдоистов и поддержку их со стороны Международной федерации дзюдо. Надеемся, что руководители национальных федераций других стран тоже нас поддержат. Хотя мы знаем, как им непросто, так как в ряде стран правительства настроены достаточно агрессивно к нашим спортсменам. Поэтому понимаем наших коллег, у которых связаны руки, чтобы оказывать нам полную поддержку. Планы у нас такие: бороться, побеждать и драться за гимн и флаг.

И конечно, наша другая важная задача — увеличение популярности дзюдо внутри страны и развитие патриотического настроения у занимающихся нашим спортом россиян. Совместно с партией «Единая Россия» и другими федерациями единоборств мы запускаем проекты «Выбор сильных» и «Путь чемпиона». Десанты наших знаменитых дзюдоистов прошлого и настоящего в разные уголки страны для проведения пресс-конференций, семинаров, бесед, встречи как с детьми и родителями, так и с руководством регионов будут решать эту задачу.