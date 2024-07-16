Стало известно, когда МОК объявит окончательный список участников Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликует окончательный список спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024, во вторник, 16 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МОК.

Имена спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, будут доступны на сайте, начиная с 16 июля 2024 года.

После этого возможны замены или перераспределение мест только в том случае, если спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях по тем или иным причинам», — сообщили в МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россияне не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

В список нейтральных спортсменов, аккредитованных на предстоящие Игры, на данный момент вошли 15 россиян.