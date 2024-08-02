Тягачев назвал правильным решение российских спортсменов отказаться от участия в Олимпиаде

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев считает, что отказавшиеся от участия в летней Олимпиаде 2024 года отечественные спортсмены сделали правильный выбор.

«Мы правильно сделали, что многие наши федерации и ведущие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Выступать на такой Олимпиаде нам было бы просто стыдно. Все организовано просто отвратительно. Но ничего, наступят и наши времена», — цитирует Тягачева РИА Новости.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе. На проходящую в Париже Олимпиаду при выдвинутых организацией условиях отправились только 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Большинство из них уже завершили свое выступление в олимпийском турнире.

Летние Олимпийские игры 2024 года в столице Франции проходят с 26 июля по 11 августа. На данный момент по количеству золотых медалей (11) в турнирной таблице лидирует Китай, однако больше всего наград у США (37).