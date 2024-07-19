Велогонщик Дмитриев: «Условия допуска на Олимпиаду в Токио были куда более лояльные»

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по велоспорту Денис Дмитриев поделился мнением об условиях допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

— В Токио условия допуска были куда лояльнее. Даже форма была в цветах триколора, будь то повседневная одежда или велоформа. Нынешние условия и ограничения не соответствуют спортивной этике. Делается все, чтобы отсеять как можно больше сильных спортсменов.

Просматривается политика двойных стандартов. Почему одних спортсменов отстраняют, а других — нет? Хотя они представители одной страны. Почему не отстраняли американцев, когда они вторгались в Ирак, Афганистан? Почему Джейсон Гэтлин бежал стометровку в Рио-де-Жанейро, когда сдал две позитивные допинг-пробы, причем серьезные? Но он признал вину, и его пожалели, — сказал Дмитриев Metaratings.ru.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.