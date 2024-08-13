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Париж-2024

Сегодня, 15:53

Журова не уверена, что России нужно возвращаться в олимпийское движение

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что России нужно проводить свои спортивные соревнования.

«Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении, в каком формате, должны ли мы туда вернуться? Действительно, как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе», — приводит ТАСС слова Журовой.

Сборная США по&nbsp;фигурному катанию (золотые медали) на&nbsp;церемонии перераспределения медалей по&nbsp;фигурному катанию Олимпиады-2022 в&nbsp;Пекине. Голливудская клюква в Париже. Американцам вручили золотые медали, которые отняли у России

Депутат назвала показательным отсутствие россиян на награждении фигуристов из США и Японии медалями командного турнира Олимпийских игр 2022 год в Пекине, которое прошло в Париже во время летней Олимпиады.

«Наши спортсмены в Пекине выиграли под национальным олимпийским флагом, они были спортсменами из России. Но они никак не могли поднять флаг с российской символикой, которая была в Пекине. Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали», — заявила олимпийская чемпионка.

На Олимпиаде-2022 россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России.

На Играх-2024 в Париже выступили 15 россиян — в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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