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Париж-2024

Сегодня, 09:15

Получившая нейтральный статус Баташова: «Если люди не хотят болеть — пусть не болеют, но все знают, откуда я»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская пятиборка, участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова в интервью «СЭ» рассказала о том, как ее встретили на международных стартах в нейтральном статусе.

Баташова единственная из россиян в своем виде спорта подала документы на нейтральный статус, на прошедшем этапе Кубка мира в Анкаре она стала седьмой.

— Почему россиянам стоит за вас болеть на международных стартах, на Олимпиаде?

— На самом деле пятиборцы не избалованы вниманием болельщиков, нас почти не показывают по телевизору, да вообще мало кто про нас знает. Хотя у меня есть болельщики по всему миру. Мне пишут письма, присылают мои фото для автографа, рисуют картины и так далее. Главное, почему стоит болеть за меня на Олимпийских играх в Париже — это то, что эти Игры будут последними для современного пятиборья с конной дисциплиной. И пятиборье всегда держит в напряжении до последнего, не знаешь, кто может выиграть, лидер может постоянно меняться. Я и сама на прошлой Олимпиаде в заключительном виде выбегала первая, а по итогу стала только девятой. Приехав в Анкару на Кубок мира, после трехлетнего перерыва почувствовала, как меня тепло встречают все — от спортсменов до тренеров. Ко мне каждый подходил, поздравлял, говорил «с возвращением!» Мол, так рады, что ты вернулась, так рады с тобой соревноваться... Девчонки-олимпийские чемпионки, призерки болели в финале за меня.

Если люди не хотят болеть — пусть не болеют, но я ощущаю, что я на своем месте. Все знают, откуда я, я не скрываю, из какой я страны. Да, у меня нет флага на кофте, а у других — есть. Меня спрашивали — где твой флаг, я отвечала, что пока его нет, но вот, я из России. Тем более, что ситуация не новая. Я в Токио тоже выступала без гимна и флага, — объяснила Баташова.

Ульяна Баташова. «Люблю свою страну так же, как Овечкин, выступающий за американский клуб». Российская спортсменка — о нейтральном статусе

29-летняя Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионата мира в команде и эстафете.

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Российская пятиборка Баташова рассказала, как ее выгнали из сборной за получение нейтрального статуса