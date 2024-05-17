Франция войсками усмиряет население за два месяца до Олимпиады. Эстафета олимпийского огня под угрозой

Что происходит в Новой Каледонии — и почему в погромах, устроенных таинственными канаками, обвиняют Азербайджан.

До старта Олимпиады в Париже осталось всего 70 дней, но, как это часто бывает в Пятой Республике, подготовка к большим мероприятиям проходит на разрыв аорты — с горящими машинами, манифестациями и прочими побочными эффектами свободолюбивой жизни. В Париже, к примеру, власти уже играют на опережение и задабривают профсоюзы мусорщиков, машинистов и водителей автобусов премиями по 2-2,5 тысячи евро, чтобы не допустить забастовок. Французские СМИ шутят: «Жаль, что Олимпиада проходит раз в 100 лет».

Но Франция — это не только Париж и даже не только большой кусок территории на европейском континенте. Это несколько заморских департаментов и территорий по всему миру, от Южной Америки и Карибского бассейна до Африки и Океании. На Таити, например, будут не только неплохо кормить, но и проводить Олимпийские игры в серфинге.

А на «соседних» (если можно так назвать расстояние в 4600 километров) островах политическое противостояние зашло так далеко, что уже не до шуток. В Новой Каледонии в ходе столкновений сепаратистов и жандармерии погибли как минимум пять человек с обеих сторон, идут погромы и пожары, Париж вводит войска, а под угрозой оказался этап эстафеты олимпийского огня.

Что произошло?

Родина чемпиона мира по футболу Кристиана Карамбе остается в составе Франции, но в последние годы там набрало силу движение так называемых канаков — коренного народа, составляющего 41 процент населения. Канакские партии, выступающие за независимость, не собирали большинство голосов на выборах, но являются значимой силой на острове. В 2018-2021 году здесь даже прошло три референдума о независимости, но максимум, чего добились сепаратисты — 47 процентов голосов.

«Неважно, как на выборах проголосуют — важно, как посчитают», — говорил классик (фразу приписывают Сталину). Париж явно понимает, к чему идет дело, и обеспокоился потерей влияния. Поэтому на неделе Национальная Ассамблея приняла закон, по которому избирательное право на острове получают 25 тысяч живущих там французов, не родившихся в Каледонии. Это вызвало массовые протесты канаков и погромы, люди стали нападать на полицейских (нескольких убили из огнестрельного оружия), жители баррикадируют квартиры или выходят патрулировать свои кварталы, Эммануэль Макрон приказал разворачиваться армейским подразделениям.

При чем тут Олимпиада? Ну например, при том что теперь, как сообщает Le Monde, в Париже засомневались в проведении на архипелаге эстафеты олимпийского огня, которая должна прибыть на остров 11 июня. Сейчас огонь путешествует по метрополии, последним городом была Тулуза, однако с 9 июня он посетит Французскую Гвиану, Новую Каледонию, Реюньон, Французскую Полинезию, Гваделупу и Мартинику. Решение примут премьер-министр и министр внутренних дел, и, если существует опасность для факелоносцев и зрителей, этап отменят, утверждает источник. Огня, кажется, пока на островах хватает из без олимпизма.

Азербайджан под подозрением

Французские издания полны публицистических текстов на тему того, что «Приходится выбирать — Новая Каледония или Олимпиада?» Так, Boulevard Voltaire пишет:

— Есть небольшая проблема: скоро пройдут Олимпийские игры, это великолепное событие, которое может окончательно выставить нас дураками перед лицом всего мира. И для Олимпиады тоже нужны жандармы. Чтобы справиться как с подготовкой к Олимпиаде, так и с защитой нашей заморской территории, мы, например, лишим остров Реюньон мобильных жандармов до церемонии закрытия. Олимпиада, ребята, мы не виноваты. Дыр больше, чем пробок, чтобы их заделать.

Мы не знаем, когда Новая Каледония успокоится. Мы даже не знаем, успокоится ли она когда-нибудь — и вряд ли во время Олимпиады все будет под контролем. Есть старое выражение: нужно раздеть Петра, чтобы одеть Павла. И вы увидите, если это случится, то во время Игр Нумеа все равно сгорит дотла, а мы зафрахтуем самолеты, чтобы в срочном порядке вернуть жандармов, — саркастически пишет автор.

Популярные во Франции левые устами ницшеанца Мишеля Онфре называют события в Новой Каледонии «гражданской войной в расистком государстве». Ну и зачем, мол, нам в такой стране еще и Игры?

В общем, необходимый градус истерики поднят. А особенно будет интересно последить, какой прием окажут французские власти олимпийцам из... Азербайджана. Да, министр МВД рассказал, что «это не фантазия, это реальность. К сожалению, некоторые борцы за независимость заключили сделку с Азербайджаном».

Эстафета олимпийского огня во Франции. Фото Global Look Press

Обвинить в политических выступлениях внешние силы — трюк ни разу не новый, но в данном сумасшедшем на первый взгляд комбо есть логика. У азербайджанцев есть повод мстить французам — за их многолетнюю поддержку Армении и Нагорного Карабаха. И нефтегазовые деньги у Баку тоже есть. На видео с митингов в Нумеа отчетливо видно, как люди одеты в цвета азербайджанского флага и несут эти самые флаги, а также портреты Ильхама Алиева. В апреле парламент Азербайджана и конгресс Новой Каледонии подписали меморандум, власти Баку обвиняли французские власти в колониализме. МИД Азербайджана, конечно, обвинения отверг.

Да, Азербайджан и Новую Каледонию обвиняют том, что они вместе мешают спокойно подготовиться к Олимпиаде в Париже. Кажется, этот мир действительно сошел с ума.