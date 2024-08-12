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Париж-2024

Сегодня, 07:45

Закрытие под фанеру и акция с российским флагом. Финальный обзор событий Олимпиады

В Париже завершилась летняя Олимпиада-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за воскресенье, 11 августа.

В Париже завершилась самая неоднозначная Олимпиада в истории. Она проходила в условиях геополитических потрясений, а ее главный положительный итог — в том, что обошлось без терактов с человеческими жертвами и без массовых демаршей в ходе соревнований. Тем не менее отрицательных моментов было в избытке, и организаторам глупо делать вид, что все это — мелкие недостатки и результат подрывной деятельности хейтеров. Олимпийское движение в глубоком кризисе, и дело здесь не только в ситуации с Россией. Но летние Игры-2024 состоялись, и их финальный день, как и предыдущие, был насыщен разными новостями и дискуссиями. Среди последних — обсуждение решения Томаса Баха не баллотироваться на пост президента МОК на новый срок. Об этом и других событиях — в заключительном утреннем обзоре публикаций «СЭ».

Томас Бах. Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...

1. Американцы чудом выиграли первое место

Китай до последнего вида программы (финала в женском баскетболе) лидировал в медальном зачете. И только победа американок, оформленная на последней секунде матча, дала сборной США возможность сравняться в КНР по золоту и выйти вперед по дополнительным показателям. Однако китайцы добились самого серьезного успеха в командном зачете после триумфального 2008 года и посрамили аналитиков, прогнозировавших легкий триумф заокеанских спортсменов. По факту и американцы, и китайцы улучшили свои медальные показатели по сравнению с Играми-2020. Но надо понимать, что это достигнуто в том числе благодаря отсутствию в гонке за наградами сборной России.

Пловцы сборных Китая и&nbsp;США на&nbsp;Олимпиаде-2024. Американцы с трудом выиграли медальный зачет у Китая. Провал был близок

2. Акция «СЭ»: российский флаг — на Эйфелевой башне

В день закрытия Игр спецкорр «СЭ» Дмитрий Кузнецов поднял российский флаг на главный символ Парижа — Эйфелеву башню. Акция была посвящена всем российским олимпийцам, которые приехали и выступили в Париже, несмотря на давление извне и изнутри. Эти атлеты оставили нас в олимпийском движении — кажется, назло организаторам и некоторым другим его участникам. Также мы говорим спасибо тем иностранным атлетам, кто нашел в себе мужество открыто выражать во время Олимпиады слова поддержки россиянам.

Дмитрий Кузнецов с&nbsp;флагом&nbsp;РФ у&nbsp;Эйфелевой башни. Российский флаг — на Эйфелевой башне! «СЭ» прощается с Олимпиадой

На объектах Олимпиады-2024 под запретом были национальная символика России на форме, флаг, гимн и даже само упоминание страны. Но на практике отменить все русское у организаторов Игр не получилось. Присутствие России в Париже наблюдалось каждый день. О провале попыток стереть из информпространства нашу страну — в материале парижской бригады «СЭ».

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер и&nbsp;олимпийский мишка на&nbsp;трибунах. Отстранили, но не отменили. Напоминания о России в Париже — на каждом шагу

Перед отъездом из Парижа фотокорр «СЭ» Дарья Исаева посетила главный сувенирный магазин Олимпиады и удивилась некоторым товарам и ценам.

Оригинальные товары в&nbsp;фан-шопе Игр в&nbsp;Париже. Маскот за 800 евро и зимняя шапка. Удивительные находки в официальном магазине Олимпиады

Дмитрий Кузнецов прогулялся по русским местам Парижа и подготовил для наших читателей еще один олимпийский репортаж.

В&nbsp;Париже много русских мест. Французы любят Россию. «СЭ» прошел по русским местам Парижа

3. Дьявольские образы на церемонии закрытия

Шоу закрытия после многократных переделок оказалось не таким скандальным, как церемония закрытия. Тем не менее образ «всадника Апокалипсиса» и «танцы живых мертвецов» снова покоробили некоторых зрителей, уже настроенных на нехорошие ассоциации. Главное разочарование действа на «Стад де Франс» — Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers спели не в живую на арене в Париже, а «под фанеру». Выступление звезд американской сцены показали якобы по прямой линии из Лос-Анджелеса, а на самом деле — в записи.

Актер Том Круз на&nbsp;церемонии закрытия Олимпиады-2024. Том Круз прыгнул с крыши, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers пели. В Париже закрылись Олимпийские игры

Церемонию закрытия сравнил с церемонией открытия обозреватель «СЭ» Юрий Голышак.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. «Никаких отсылов к «Тайной вечере» — уже плюс». Голышак — о церемонии закрытия Олимпиады

4. Несколько сантиметров в пользу сборной США

Баскетболистки сборной Франции были очень близки к тому, чтобы прервать сумасшедшую серию американок из 60 побед подряд на Олимпиадах. Однако в заключительной атаке француженка Габби Уильямс заступила за трехочковую линию и не сумела перевести игру в овертайм. В итоге баскетболистки сборной США выиграли свой десятый женский турнир на Играх и восьмой финал подряд начиная с 1996 года. Дайана Таурази стала единственным игроком, завоевавшим шесть золотых медалей в олимпийском баскетболе.

Американка Эйжа Уилсон против француженки Марин Фоту в&nbsp;финале Олимпиады. США вырвали победу у Франции. И первое место у Китая в медальном зачете

Между тем баскетболисты мужской сборной Сербии бурно отметили завоевание бронзовых наград. После появления на публике в пьяном виде неприятности могут быть у звездного центрового сербов Николы Йокича.

Никола Йокич. «Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

5. Золото Екатерины Антроповой

Женская сборная Италии по волейболу впервые в истории завоевала олимпийское золото, победив команду США в финале Игр-2024 со счетом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17). За весь турнир в Париже итальянки уступили всего один сет. В составе чемпионок выступала бывшая россиянка Екатерина Антропова, сравнительно недавно получившая новое спортивное гражданство. Наша бывшая соотечественница выходила на площадку не так часто, как нам бы хотелось, но это не умаляет ее заслуг.

Екатерина Антропова (№24) с&nbsp;партнерами по&nbsp;сборной Италии. Родившаяся в Исландии экс-россиянка принесла для Италии первое золото в истории. Антропова — олимпийская чемпионка!

6. Серебро ватерполиста Константина Харькова

Мужская сборная Сербии по водному поло победила команду Хорватии в финале Олимпиады со счетом 13:11. В составе хорватской команды серебро оформил бывший россиянин Константин Харьков. Для сербских ватерполистов эта победа уже третья подряд. Столько же золотых медалей в мужском водном поло за свою историю когда-то завоевала сборная Югославии.

Ватерполисты сборной Сербии&nbsp;&mdash; олимпийские чемпионы. Сербы в третий раз подряд выигрывают ватерпольный турнир Олимпиады. Харьков — с серебром

7. 14-е место Сарданы Трофимовой

Уроженка Якутии Сардана Трофимова стала 14-й в олимпийском марафоне. Ее результат — 2:26.47, это национальный рекорд Киргизии, за которую теперь выступает бывшая российская бегунья. «Когда у тебя есть возможность соревноваться с сильнейшими, ты легче поднимаешь планку, и тебе проще ее перепрыгнуть. А изоляция — как невидимый барьер. Есть шансы, что ты можешь его преодолеть и прыгнуть выше», — объяснила Сардана смену спортивного гражданства.

Сардана Трофимова. «В Якутии меня все поддерживают, несмотря на смену гражданства». Лучшая марафонка России выступает за Киргизию и бьет рекорды

Руководство Якутии поздравило Трофимову с выступлением на Олимпиаде. В этом регионе очень активно поддерживали бывших земляков, которые выступали в Париже за сборные других стран.

Айсен Николаев поздравил Сардару Трофимову. «У нас своих не забывают». Глава Якутии поздравляет земляков из сборных других стран, выступающих на Олимпиаде

Ну а победу в воскресном женском марафоне по улицам Парижа отпраздновала представительница Нидерландов Сифан Хассан, которая ранее завоевала на Играх-2024 еще две бронзовые награды — на беге на стадионе на дистанциях в 5000 и 10 000 м.

Сифан Хассан. Хассан вырвала золото в марафоне, Трофимова — 14-я. Такая выносливость вообще возможна?

Накануне российские спортсмены-любители приняли участие в массовом марафоне по вечерним улицам Парижа. На этих соревнованиях отсутствовал запрет на российскую символику.

Участники марафона в&nbsp;Париже. С российским флагом и с медалями. Наши любители приняли участие в олимпийском марафоне

8. Яковлев не реализовал амбиции

Бывший россиянин Михаил Яковлев, с 2022 года сменивший спортивное гражданство и выступающий в велотреке под флагом Израиля, не снискал лавров в Париже ни в индивидуальном спринте, ни в заключительном виде программы — кейрине. Два вылета на ранних стадиях — явно не то, на что надеялся и сам Яковлев, и руководство израильского велоспорта. Ведь под флаг этой страны он переходил в статусе одного из самых многообещающих молодых спринтеров мира.

Михаил Яковлев. О секундах свысока. Экс-россиянин остался без медалей на олимпийском треке

9. Титул Тажудинова

В категории до 97 кг в олимпийском турнире по вольной борьбе выступающий под флагом Бахрейна россиянин Ахмед Тажудинов победил в финале представителя Грузии Гиви Мачарашвили. 21-летний Тажудинов родом из Дагестана, где тренируется в зале Абдулрашида Садулаева, который не был допущен на Игры в Париж по политическим причинам.

Ахмед Тажудинов. Тажудинов — олимпийский чемпион в весе Садулаева! Дагестанский борец справился за один раунд

На Олимпиаде-2024 Япония разгромила всех в общем медальном зачете борцов. Представители дальневосточной страны выиграли на парижских коврах восемь золотых медалей. У поделивших второе место Ирана, США и Болгарии всего по два золота. Американцы с треском провалились в мужской борьбе — ни одного золота ни в вольной, ни в греко-римской, два первых места — только у женщин.

Котаро Киеока. Японские борцы порвали всех в Париже — 8 золотых медалей. Последний раз столько выигрывал СССР в 1988-м

10. Итоги турниров по художественной и спортивной гимнастике

Своим мнением о результатах парижских соревнований в художественной гимнастике с «СЭ» поделилась олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. На Играх-2024 в личном многоборье победила бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, а в групповом многоборье победу праздновали китаянки, которых тренирует специалист из России Анастасия Близнюк.

Маргарита Мамун. «В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024

О своих впечатлениях о поездке в столицу Франции и деталях о судейской работе в интервью «СЭ» поведал Илиа Гиоргадзе. Этот опытный тренер и арбитр по спортивной гимнастике официально представлял в Париже Грузию, однако живет и работает он в России.

Джордан Чайлз. «В пересмотре результатов постфактум нет ничего удивительного». Российский судья работал на гимнастике в Париже — и остался доволен Играми
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