Закрытие под фанеру и акция с российским флагом. Финальный обзор событий Олимпиады

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за воскресенье, 11 августа.

В Париже завершилась самая неоднозначная Олимпиада в истории. Она проходила в условиях геополитических потрясений, а ее главный положительный итог — в том, что обошлось без терактов с человеческими жертвами и без массовых демаршей в ходе соревнований. Тем не менее отрицательных моментов было в избытке, и организаторам глупо делать вид, что все это — мелкие недостатки и результат подрывной деятельности хейтеров. Олимпийское движение в глубоком кризисе, и дело здесь не только в ситуации с Россией. Но летние Игры-2024 состоялись, и их финальный день, как и предыдущие, был насыщен разными новостями и дискуссиями. Среди последних — обсуждение решения Томаса Баха не баллотироваться на пост президента МОК на новый срок. Об этом и других событиях — в заключительном утреннем обзоре публикаций «СЭ».

1. Американцы чудом выиграли первое место

Китай до последнего вида программы (финала в женском баскетболе) лидировал в медальном зачете. И только победа американок, оформленная на последней секунде матча, дала сборной США возможность сравняться в КНР по золоту и выйти вперед по дополнительным показателям. Однако китайцы добились самого серьезного успеха в командном зачете после триумфального 2008 года и посрамили аналитиков, прогнозировавших легкий триумф заокеанских спортсменов. По факту и американцы, и китайцы улучшили свои медальные показатели по сравнению с Играми-2020. Но надо понимать, что это достигнуто в том числе благодаря отсутствию в гонке за наградами сборной России.

2. Акция «СЭ»: российский флаг — на Эйфелевой башне

В день закрытия Игр спецкорр «СЭ» Дмитрий Кузнецов поднял российский флаг на главный символ Парижа — Эйфелеву башню. Акция была посвящена всем российским олимпийцам, которые приехали и выступили в Париже, несмотря на давление извне и изнутри. Эти атлеты оставили нас в олимпийском движении — кажется, назло организаторам и некоторым другим его участникам. Также мы говорим спасибо тем иностранным атлетам, кто нашел в себе мужество открыто выражать во время Олимпиады слова поддержки россиянам.

На объектах Олимпиады-2024 под запретом были национальная символика России на форме, флаг, гимн и даже само упоминание страны. Но на практике отменить все русское у организаторов Игр не получилось. Присутствие России в Париже наблюдалось каждый день. О провале попыток стереть из информпространства нашу страну — в материале парижской бригады «СЭ».

Перед отъездом из Парижа фотокорр «СЭ» Дарья Исаева посетила главный сувенирный магазин Олимпиады и удивилась некоторым товарам и ценам.

Дмитрий Кузнецов прогулялся по русским местам Парижа и подготовил для наших читателей еще один олимпийский репортаж.

3. Дьявольские образы на церемонии закрытия

Шоу закрытия после многократных переделок оказалось не таким скандальным, как церемония закрытия. Тем не менее образ «всадника Апокалипсиса» и «танцы живых мертвецов» снова покоробили некоторых зрителей, уже настроенных на нехорошие ассоциации. Главное разочарование действа на «Стад де Франс» — Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers спели не в живую на арене в Париже, а «под фанеру». Выступление звезд американской сцены показали якобы по прямой линии из Лос-Анджелеса, а на самом деле — в записи.

Церемонию закрытия сравнил с церемонией открытия обозреватель «СЭ» Юрий Голышак.

4. Несколько сантиметров в пользу сборной США

Баскетболистки сборной Франции были очень близки к тому, чтобы прервать сумасшедшую серию американок из 60 побед подряд на Олимпиадах. Однако в заключительной атаке француженка Габби Уильямс заступила за трехочковую линию и не сумела перевести игру в овертайм. В итоге баскетболистки сборной США выиграли свой десятый женский турнир на Играх и восьмой финал подряд начиная с 1996 года. Дайана Таурази стала единственным игроком, завоевавшим шесть золотых медалей в олимпийском баскетболе.

Между тем баскетболисты мужской сборной Сербии бурно отметили завоевание бронзовых наград. После появления на публике в пьяном виде неприятности могут быть у звездного центрового сербов Николы Йокича.

5. Золото Екатерины Антроповой

Женская сборная Италии по волейболу впервые в истории завоевала олимпийское золото, победив команду США в финале Игр-2024 со счетом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17). За весь турнир в Париже итальянки уступили всего один сет. В составе чемпионок выступала бывшая россиянка Екатерина Антропова, сравнительно недавно получившая новое спортивное гражданство. Наша бывшая соотечественница выходила на площадку не так часто, как нам бы хотелось, но это не умаляет ее заслуг.

6. Серебро ватерполиста Константина Харькова

Мужская сборная Сербии по водному поло победила команду Хорватии в финале Олимпиады со счетом 13:11. В составе хорватской команды серебро оформил бывший россиянин Константин Харьков. Для сербских ватерполистов эта победа уже третья подряд. Столько же золотых медалей в мужском водном поло за свою историю когда-то завоевала сборная Югославии.

7. 14-е место Сарданы Трофимовой

Уроженка Якутии Сардана Трофимова стала 14-й в олимпийском марафоне. Ее результат — 2:26.47, это национальный рекорд Киргизии, за которую теперь выступает бывшая российская бегунья. «Когда у тебя есть возможность соревноваться с сильнейшими, ты легче поднимаешь планку, и тебе проще ее перепрыгнуть. А изоляция — как невидимый барьер. Есть шансы, что ты можешь его преодолеть и прыгнуть выше», — объяснила Сардана смену спортивного гражданства.

Руководство Якутии поздравило Трофимову с выступлением на Олимпиаде. В этом регионе очень активно поддерживали бывших земляков, которые выступали в Париже за сборные других стран.

Ну а победу в воскресном женском марафоне по улицам Парижа отпраздновала представительница Нидерландов Сифан Хассан, которая ранее завоевала на Играх-2024 еще две бронзовые награды — на беге на стадионе на дистанциях в 5000 и 10 000 м.

Накануне российские спортсмены-любители приняли участие в массовом марафоне по вечерним улицам Парижа. На этих соревнованиях отсутствовал запрет на российскую символику.

8. Яковлев не реализовал амбиции

Бывший россиянин Михаил Яковлев, с 2022 года сменивший спортивное гражданство и выступающий в велотреке под флагом Израиля, не снискал лавров в Париже ни в индивидуальном спринте, ни в заключительном виде программы — кейрине. Два вылета на ранних стадиях — явно не то, на что надеялся и сам Яковлев, и руководство израильского велоспорта. Ведь под флаг этой страны он переходил в статусе одного из самых многообещающих молодых спринтеров мира.

9. Титул Тажудинова

В категории до 97 кг в олимпийском турнире по вольной борьбе выступающий под флагом Бахрейна россиянин Ахмед Тажудинов победил в финале представителя Грузии Гиви Мачарашвили. 21-летний Тажудинов родом из Дагестана, где тренируется в зале Абдулрашида Садулаева, который не был допущен на Игры в Париж по политическим причинам.

На Олимпиаде-2024 Япония разгромила всех в общем медальном зачете борцов. Представители дальневосточной страны выиграли на парижских коврах восемь золотых медалей. У поделивших второе место Ирана, США и Болгарии всего по два золота. Американцы с треском провалились в мужской борьбе — ни одного золота ни в вольной, ни в греко-римской, два первых места — только у женщин.

10. Итоги турниров по художественной и спортивной гимнастике

Своим мнением о результатах парижских соревнований в художественной гимнастике с «СЭ» поделилась олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. На Играх-2024 в личном многоборье победила бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, а в групповом многоборье победу праздновали китаянки, которых тренирует специалист из России Анастасия Близнюк.

О своих впечатлениях о поездке в столицу Франции и деталях о судейской работе в интервью «СЭ» поведал Илиа Гиоргадзе. Этот опытный тренер и арбитр по спортивной гимнастике официально представлял в Париже Грузию, однако живет и работает он в России.