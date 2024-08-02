Ирландия и Великобритания выиграли золото в соревновании двоек на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх-2024 завершились финалы двоек в академической гребле в легком весе. У мужчин золото выиграла команда Ирландии. Серебро завоевала Италия, бронзу — Греция. У женщин победила команда Великобритании. Второе место заняла Румыния, а третье — Греция. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже. Гребля академическая Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Двойка парная легкая Финал 1. Финтэн Маккарти/Пол О'Донован (Ирландия) — 6.10,99 2. Стефано Оппо/Габриэль Соарес (Италия) — 6.13,33 3. Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис (Греция) — 6.13,44 Женщины Двойка парная легкая Финал 1. Эмили Крэйг/Имоген Грант (Великобритания) — 6.47,06 2. Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук (Румыния) — 6,48,78 3. Димитра Конту/Зои Фициу (Греция) — 6,49,28