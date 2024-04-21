Двух россиян допустили до участия в квалификации олимпийской регаты

Организаторы регаты «Последний шанс» допустили российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова до участия в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Турнир во Франции является квалификационным к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

Жеребцова и Ушков, выступающие в олимпийском классе Nacra 17, являются единственными российскими яхтсменами, которые получили нейтральный статус.

25 января Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Квалификация Олимпийских игр началась с соревнования регаты «Последний шанс», которое состоится с 20 по 27 апреля, и завершится олимпийской регатой в Марселе.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.