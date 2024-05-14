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Стрельба стендовая

Париж-2024

Сегодня, 11:31

Шесть российских стрелков поборются за олимпийские лицензии на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Шесть российских спортсменов попали в стартовый список участников чемпионата Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато, который пройдет 15-27 мая. Они будут выступать как нейтральные атлеты. Для отбора необходимо выиграть турнир.

В список попали Полина Бойко (трап), Лада Денисова (трап), Арина Кузнецова (скит), Анатолий Семененко (скит), Дарья Семьянова (трап) и Дарья Туруло (скит). Все они претендуют на попадание на Олимпиаду в Париже.

Рамир Николаев (трап) и Арина Шарапова (скит) заявлены для участия в юниорском турнире, который отборочным не является.

Олимпиада
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