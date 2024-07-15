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Париж-2024

Сегодня, 18:35

В World Aquatics заявили об усиленной проверке китайских пловцов перед Олимпийскими играми-2024

Алина Савинова
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В Международной федерации плавания (World Aquatics) заявили, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проведет восемь проверок на соблюдение антидопинговых правил для китайских пловцов, которые собираются участвовать в Олимпиаде в Париже.

«World Aquatics увеличила количество тестов, которые она проводит в олимпийские годы. Примечательно, что определенное количество спортсменов из некоторых стран будут проходить тестирование ITA четыре раза в дополнение к тестированию собственным антидопинговым агентством в период с 1 января 2024 года до открытия Олимпийских игр в Париже. Определенное количество других спортсменов, включая китайских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх в Париже, пройдут тестирование ITA не менее восьми раз за этот же период», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы World Aquatics.

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В организации отметили, что ITA приложит все усилия, чтобы допинг-тесты китайских спортсменов проводились органом по сбору проб, отличным от CHINADA, и чтобы образцы анализировались лабораториями за пределами Китая. Ожидается, что результаты тестирования будут опубликованы до церемонии открытия Игр.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, поскольку не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. 9 июля сообщалось, что независимый прокурор не обнаружил ошибок в действиях ВАДА в деле с китайскими пловцами.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Играх примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: ТАСС
Плавание
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