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Париж-2024

Сегодня, 03:07

Сафиуллин: «Единственное отличие от «Ролан Гаррос», что теннисисты в формах с флагами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о том, как проходил его день на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Олимпиада для меня — особенный турнир, потому что я никогда не играл, это мой первый опыт. Мне понравилось, хорошего понемножку. В Париже либо я тренировался, либо заканчивали играть одиночку и пару в 12 ночи. Пока до деревни доедешь, еще автобусы задерживались. Поэтому не получилось попасть на другие виды спорта. Но в деревне ты чувствуешь дух Олимпиады: люди из разных видов спорта бегают, катаются на велосипедах. В среду, 31 июля, люди тренировали спортивную ходьбу. Но на кортах не сказал бы, что дух чувствуется. Единственное отличие от «Ролан Гаррос», что теннисисты в формах с флагами. В деревне есть своя атмосфера, но ты так же пришел, покушал, отдохнул и поехал снова на корт. Не вижу особых отличий с обычными турнирами», — цитируют «Известия» Сафиуллина.

Россиянин завершил свое выступление на Играх-2024, уступив в третьем круге одиночного разряда Карлосу Алькарасу. Сафиуллин также участвовал в парном турнире с Даниилом Медведевым, но спортсмены в первом раунде проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пютцу (4:6, 4:6).

Источник: «Известия»
Теннис
Роман Сафиуллин
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