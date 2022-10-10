Британский спринтер Уджа дисквалифицирован на 22 месяца за допинг на Олимпиаде-2020

Британский спринтер Чиджинду Уджа был дисквалифицирован на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщило в понедельник Управление по этике в легкой атлетике (AIU).

Запрет Уджи вступил в силу 6 августа 2021 года и будет действовать до 5 июня 2023 года.

В организме спортсмена во время Олимпиады были обнаружены селективные модуляторы андрогенных рецепторов остарин и S-23. Остарин используется для лечения мышечной атрофии, а S-23 (масторин) — контрацептив. Оба лекарства запрещены в спорте. Сам Уджа утверждал, что никогда не принимал допинг сознательно.

После пересмотра результатов на первом месте осталась сборная Италии. Второй стала сборная Канады, третьей — сборная Китая.

Таким образом, Уджа и его партнеры по эстафете 4х100 м Жарнел Хьюз, Ричард Килти и Натаниэл Митчелл-Блейк лишились серебряной медали Олимпиады.