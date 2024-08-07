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Фигурное катание

Пекин-2022

Сегодня, 19:48

Нэйтан Чен — о церемонии награждения фигуристов в Париже: «Я очень рад, что США и Япония получили медали»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал отсутствие россиян на церемонии награждения медалями командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине, которая состоялась 7 августа в столице Франции.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

— Я не концентрировался на том, что третье место на подиуме пустовало, я не могу беспокоиться о том, что вне зоны моего контроля. Я очень рад, что мы и японцы получили сегодня медали, потому что это действительно важно, когда люди получают то, что заслужили тяжелым трудом.

— Как вам Илья Малинин?

— Безусловно, он впечатляет и делает фигурное катание интереснее. Интересно наблюдать за ним.

— Пятерные прыжки возможны?

— Возможны, почему нет. Кто знает?

Ранее в среду стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.

Фигурное катание
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