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Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал отсутствие россиян на церемонии награждения медалями командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине, которая состоялась 7 августа в столице Франции.
30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.
— Я не концентрировался на том, что третье место на подиуме пустовало, я не могу беспокоиться о том, что вне зоны моего контроля. Я очень рад, что мы и японцы получили сегодня медали, потому что это действительно важно, когда люди получают то, что заслужили тяжелым трудом.
— Как вам Илья Малинин?
— Безусловно, он впечатляет и делает фигурное катание интереснее. Интересно наблюдать за ним.
— Пятерные прыжки возможны?
— Возможны, почему нет. Кто знает?
Ранее в среду стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.