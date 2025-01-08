Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

Милан-2026

Сегодня, 17:10

Журова считает, что мнение зарубежных болельщиков поможет допустить сборную России до Олимпиады

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что мнение американских и канадских болельщиков может помочь допустить сборную России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы наших хоккеистов допустили на Олимпиаду. Без них олимпийский турнир многое потеряет. Я считаю, что американские и канадские болельщики могли бы активно повысказывать свое мнение в пользу нашего допуска. И это могло бы помочь нам, Международная федерация хоккея может прислушаться. Я видела несколько роликов, где американцы говорят, что ждут сборную России по хоккею на Олимпиаде. Они уже в восторге от того, из каких звезд НХЛ будет сформирована российская команда», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ВсеПроСпорт
1
Хоккей
Сборная России по хоккею
Читайте также
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпиаде 2026 года
Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство: с ноября выступает за Словению
Российский лыжник Гонтарь перешел в сборную Словении
Тарасова оставила рождественское пожелание российскому спорту
Волочкова: «Российские спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки!»
Волочкова: «Желаю процветания российскому спорту! Все, что касается Олимпиады — несправедливость!»
Сегодня
Вчера
Неделя