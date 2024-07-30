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Ильин день: история и традиции праздника

Ильин день в России отметят 2 августа
Фото Global Look Press
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В этот день принято чтить память пророка Илии.

На Руси этот день был одним из главных праздников в году. Пророк Илия жил в Израильском царстве в IX веке до Рождества Христова. Он обитал в пустыне, всегда держал пост и много молился. История жизни Илии рассказана в Ветхом Завете. По легенде, ему были подвластны силы природы. В Писании есть примеры его многочисленных чудес. Илия мог даже воскрешать людей.

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В то время правил царь Ахав, который принял языческую веру. Его народ культивировал поклонение Ваалу. Чтобы образумить жителей, пророк Илия поразил землю трехлетней засухой: начался голод. Также он собственноручно казнил языческих жрецов. Так старец пытался обратить сердца израильтян к покаянию.

По преданию, Илия за особую преданность вере был вознесен на небо живым. Появилась огненная колесница и увезла его. Поэтому он получил прозвище Илия Громовержец.

Сегодня христиане также продолжают чтить память пророка и молятся ему. Святого просят о хорошем урожае, семейном счастье и решении проблем с деньгами.

Фото sedmak/iStock

История праздника

Сперва этот праздник отмечали только иудеи, потом он стал популярным и среди христиан. Культ Илии на Руси зародился еще во времена язычества. Ему молились все: от земледельцев до девушек, которые мечтали удачно выйти замуж.

Пророк родился возле окрестностей горы Тель-Мар-Ильяс: именно там в IV веке нашей эры возвели первый храм в честь Илии. В этот же период на Руси начали возводить храмы, которые были посвящены этому святому. Уже к XVII веку во всех крупных городах страны были построены церкви, посвященные этому пророку.

В Москве первый мужской монастырь и церковь в честь Илии построили в XIV веке. Позже улице в столице России, на которой находился собор, дали название Ильинка. Церковь до сих пор является действующей. До революции христиане во главе с патриархом совершали крестный ход в этот храм от Лобного места.

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Когда празднуется Ильин день в России

В России есть две даты, когда празднуется Ильин день. Русская православная церковь отмечает его 20 июля, так как использует Юлианский календарь (старый стиль). Светский мир, живущий по Григорианскому календарю, чтит память пророка 2 августа. В 2024 году эта дата выпадает на пятницу.

Так как в России 2 августа еще празднуется и День ВДВ, то святого Илию считают небесным покровителем десантников.

Фото Andrey Nikitin/iStock

Традиции праздника

На Руси было принято в этот день устраивать коллективную трапезу: собирались все жители соседних сел. Это событие называлось братчина или складчина. Главной традицией было зарезать животное, купленное на общие деньги. Как правило, барашка или быка. Заканчивались посиделки народными гуляньями: хороводами, песнями и плясками. Также было принято печь хлеб из нового урожая, помогать малоимущим и обездоленным.

В эту дату скот не выводили на улицу, чтобы он не пострадал от грома. Если шел дождь, то эту воду собирали, так как думали, что она обладает целебными свойствами.

Раньше считалось, что Ильин день — это календарная граница лета. То есть наступала осень. Люди верили, что после этого дня меняется поведение животных и погода. Поэтому до этого праздника нужно было закончить косить сено и приступить к сбору урожая.

Сегодня в Ильин день верующие принимают участие в крестном ходе в честь пророка. Также в церквях в эту дату совершаются праздничные службы. Духовенство облачается в одеяния красного цвета, так как это цвет мучеников и пророков.

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Что можно и нельзя делать в Ильин день

Бытует мнение, что в этот день нельзя купаться. Это старое поверье осталось со времен Руси, когда люди верили, что пророк Илия нашлет гром на тех, кто будет плавать в водоеме. Также не принято было много работать (особенно в поле), заниматься тяжелым физическим трудом. Но православная церковь не дает никаких предписаний на этот счет.

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