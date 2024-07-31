Биография Павла Дурова: как создатель «ВК» и Telegram стал донором спермы

Рассказываем историю жизни предпринимателя и программиста из Санкт-Петербурга.

Павел Дуров

Дата рождения: 10 октября 1984 года

Место рождения: Ленинград, СССР (Санкт-Петербург)

Гражданство: Россия, Сент-Китс и Невис, Франция, ОАЭ

Рост: 176 см

Капитал: 15,5 миллиарда долларов США (2024, данные Forbes)

Род деятельности: программист, предприниматель

Детство и юность Павла Дурова

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Его отец Валерий Дуров — доктор филологических наук, много лет возглавлял кафедру классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Его мать Альбина Дурова работала преподавателем в СПбГУ. В семье также воспитывался старший сын Николай. Он кандидат физико-математических наук, был техническим директором «ВКонтакте».

Отец Дурова по работе несколько лет провел в Италии вместе со своей семьей. В Турине Павел пошел в школу. По возвращении в Санкт-Петербург его отдали в Академическую гимназию им. Д.К. Фаддеева СПбГУ, которую он окончил с серебряной медалью. Затем поступил на филологический факультет СПбГУ. За время обучения несколько раз становился стипендиатом и лауреатом Потанинской премии. Предприниматель до сих пор не забрал свой красный диплом.

Когда Павлу было 11 лет, он увлекся программированием. Уже тогда подросток понял, что не хочет работать в офисе. Свою жизнь он мечтал связать с интернетом.

Павел Дуров. Фото Global Look Press

Предпринимательская деятельность

Еще будучи студентом, Дуров начал разрабатывать программу по упрощенному обмену сообщениями и интересной информацией. Его первым проектом стал сайт durov.com, где хранилась библиотека с необходимыми материалами и рефератами для учеников, а также форум для однокурсников. Но на этом он не остановился.

«ВКонтакте»

Второй проект Павла — онлайн-ресурс spbgu.ru. Это прообраз знаменитой социальной сети «ВКонтакте». Однажды его друг, вернувшись из-за границы, рассказал ему о сайте Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда в голове Дурова возникла идея создать аналог. Технической разработкой российской соцсети Павел занимался вместе с родным братом Николаем. В октябре 2006 года был зарегистрирован первый пользователь. Изначально ресурс был закрытым, чтобы начать пользоваться, нужно было получить приглашение. Но уже в декабре 2006-го портал регистрировал всех желающих. На продвижение нового сайта у Дуровых ушло два года. В 2008-м в «ВК» было зарегистрировано 20 миллионов пользователей.

В 2014 году российский предприниматель продал 12 % своих акций и ушел с поста генерального директора. Но спустя пару дней передумал, однако акционеры сами его уволили.

«Интересно, что у акционеров не хватило смелости сделать это прямо, и о своем загадочном увольнении я узнаю из прессы. Как сообщается, совет директоров «ВКонтакте» сегодня внезапно обнаружил, что отзыв моего заявления об уходе с поста генерального директора 3 апреля (который они до этого публично приняли) оказался оформлен «не по всем правилам», поэтому я автоматически освобождаюсь от должности», — написал в соцсети Дуров.

С его именем за долгие годы были связаны успех и эволюция «ВКонтакте». Мемом стала фраза «Дуров, верни стену».

Telegram

В 2013 году Павел Дуров запустил новый сервис Telegram. Сперва штаб-квартира находилась в Берлине (Германия), однако через четыре года компания начала базироваться в Дубае (ОАЭ). За новую систему мгновенного и бесплатного обмена сообщениями российскому миллионеру предлагали 5 миллиардов долларов крупные резиденты Кремниевой долины, но Дуров не планирует продажу.

Несколько лет Telegram был заблокирован на территории России из-за отказа компании предоставить ключи шифрования переписок. Но с началом пандемии коронавируса Роскомнадзор снял требование о блокировке сервиса, чтобы можно было информировать население об изменениях в связи с ростом заболеваний и рекомендациях по лечению.

Летом 2022 года Telegram выпустил обновление, теперь на сервисе доступна платная подписка Premium. Она открывает доступ к ряду дополнительных функций.

Весной 2024-го Дуров опубликовал новые данные об аудитории ресурса. Число пользователей Telegram достигло 900 миллионов.

Павел Дуров. Фото Global Look Press

Личная жизнь Павла Дурова

Дуров никогда не комментировал свою личную жизнь. В ряде источников есть информация, что он был женат на студентке исторического факультета СПбГУ Дарье Бондаренко. Девушка работала в студенческой газете «Студень», для издания ей нужно было взять интервью у Павла. Тогда они и познакомились. В семье родилось двое детей: дочь Алина (родилась в 2009 году) и сын Михаил (2010). В 2021 году Forbes включил их в рейтинг богатейших наследников. Информацию о детях предпринимателя подтвердили журналисты издания Life, которые в 2014 году провели собственное расследование и нашли в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга данные об их регистрации.

Сейчас российскому миллионеру часто приписывают романы. Предположительно он встречался с моделью Дианой Бако. Издание «Marie Claire» писало, что девушка даже родила создателю «ВКонтакте» наследника. Также в число его пассий входили модели Катарина Пудар, Хельга Лавкейти и Мария Троцко. В 2018 году он закрутил роман с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой. Их часто видели вместе, но они никак не комментировали свои отношения.

Есть ли сейчас у Дурова роман с кем-то — неизвестно.

Павел Дуров. Фото Global Look Press

Донорство спермы

В июле 2024 года Павел Дуров сделал громкое заявление, что у него больше 100 биологических детей в 12 странах мира. Он признался, что является донором спермы. Оказывается, что еще 15 лет назад он помог другу, который имел проблемы с фертильностью. Именно тогда в клинике врачи сказали создателю «ВКонтакте», что у него высококачественный донорский материал. После выхода новости на 460% возросло число желающих подсадить себе сперматозоиды миллионера.

«Теперь я планирую открыть свой ДНК-код, чтобы моим биологическим детям было легче находить друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею о том, что стал донором», — написал в своих соцсетях бизнесмен.

Данная новость породила большое количество мемов и шуток в социальных сетях. К ним присоединился и миллиардер Илон Маск. Владелец SpaceX написал в Х: ««Уровень новичка» — Чингисхан». По легенде, у великого хана Монгольской империи было около 600 детей. Кстати, сам Маск также является многодетным отцом. Известно, что у него 12 наследников.

Павел Дуров. Фото Global Look Press

Павел Дуров сейчас

Создатель Telegram является самым богатым резидентом ОАЭ. Forbes подсчитал, что Дуров заработал 17,2 миллиарда долларов.

В 2024 году издание «Коммерсантъ» поставило Павла на первую строчку по количеству подписчиков в соцсетях среди российских представителей деловой элиты.

Дуров имеет несколько гражданств — у него есть паспорта Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Помимо русского языка говорит на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, персидском и латинском.

Известно, что российский программист — приверженец ЗОЖ. Он не ест мясо, не употребляет алкоголь, никотин и любые медицинские лекарства. Также миллионер не пьет кофе, чай и газированные напитки. Павел не смотрит телевидение и его аналоги. Дуров занимается йогой, практикует медитацию и каждый день начинает с приема ванны, наполненной льдом.