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Сегодня, 11:08

Карелин прокомментировал критерии для участия россиян в международных соревнованиях

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что россияне не будут соглашаться с неисполнимыми требованиями для участия в международных соревнованиях.

«Попытки предложить нам унизительные неисполнимые критерии участия (в соревнованиях) мы не можем себе позволить (принять)», — сказал он.

Секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов рассказал, чему будет посвящено заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Заседание будет посвящено теме развития спортивной инфраструктуры», — добавил Филиппов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Александр Карелин
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