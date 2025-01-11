Российские спортсмены завоевали 13 золотых медалей во второй день Российско-китайских игр

Сборная России во второй день Российско-китайских молодежных зимних игр выиграла 13 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В горнолыжном спорте золотые медали выиграли россияне Иван Зиновьев и Виктория Иванушко, серебро — Федор Лебедев и Вероника Ахтанина, бронзу — Арсений Зарубин и Елизавета Болдырева. Во фристайле золотые награды завоевали Егор Шеляпин (2), Алиса Брюханова и Елизавета Данильченко, серебро у Максима Логинова (2), Юлии Семенюк и Алисы Брюхановой, бронзовыми призерами стали Мансур Рафиков (2), Данильченко, Елена Гедрович.

В сноуборде золото на счету Ильи Хуртина и Марии Травиничевой, серебро у Дмитрия Подольского и Яны Ульяновой, бронза у Татьяны Зубакиной. В прыжках на лыжах с трамплином золото завоевал Игнатий Мухин, серебро — Иван Козлов, бронзу — Денис Гон и Валерия Римденок.

В фигурном катании у мужчин золото завоевал Вадим Воронов, серебро — Никита Сарновский, бронзу — Эдуард Карартынян. В женском одиночном катании золотую медаль российской сборной принесла София Дзепка, серебро — Агата Петрова, бронзу — Анна Ляшенко. В танцах на льду золотые награды завоевали Елизавета Малеина и Матвей Самохин, серебряные — Арина Горшенина и Илья Макаров. В парном катании золото на счету Таисии Щербениной и Артема Петрова, бронза у Вероники Меренковой и Даниля Галимова.

Российско-китайские игры проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 13 января. На данный момент российские атлеты взяли 43 медали, китайские спортсмены завоевали пять наград.