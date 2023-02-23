Россию пригласили на самые антиамериканские старты мира. Что это такое?

Рассказываем об Играх Боливарианского альянса, на которых сборной России, вероятно, предстоит участвовать уже в апреле.

В условиях санкций для России открываются самые неожиданные варианты участия в международных турнирах. Футбольная сборная уже проехала турне по Средней Азии и теперь готовится выступить в Иране и Ираке, шахматная федерация практически перешла в азиатскую организацию. И наконец, российские олимпийцы, возможно, смогут набирать рейтинговые очки для Игры-2024 на Азиатских играх в китайском Ханчжоу осенью этого года.

И вот еще одно предложение, о котором рассказала пресс-служба Министерства спорта России: «Министр спорта России Олег Матыцин провел рабочую встречу с министром народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президентом по вопросам развития общественного и территориального развития Мервином Энрике Мальдонадо Урданета. В ходе встречи спортсмены из России были приглашены на соревнования. «Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», — заявил Олег Матыцин.

Олег Матыцин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Что такое игры АЛБА?

Игры Боливарианского альянса, или АЛБА, не стоит путать с Боливарианскими играми, которые организуют в Южной Америке с 1938 года в честь венесуэльского военачальника Симона Боливара.

Боливарианский альянс — политическая организация, которую зачали Уго Чавес и Фидель Кастро и в которую вступили либо социалистические государства Латинской Америки, либо мелкие страны, которые хотели получать выгоду от дружбы с богатой нефтью Венесуэлой. Создана она была как альтернатива попыткам США учредить единую торговую организацию для стран с рыночной экономикой. На данный момент в организации 10 государств: Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Куба, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Гренада и Доминика. Еще интереснее состав приглашенных стран, которые скорее выполняют функцию наблюдателей: Гаити, Иран и Сирия.

Раз в два года страны альянса собирались и проводили игры по 30 видам спорта, причем последние Игры 2011 года стали настоящим успехом — были приглашены 32 страны, среди них Испания, Мексика, Чили, Аргентина. В разное время на Играх участвовали даже французы, бразильцы и... россияне.

У России есть даже чемпион этих Игр — единственный. В 2007 году на стартах альянса оказалась сборная России по фехтованию, и она завоевала золото, два серебра и три бронзы. Делегаты были не очень именитые, а выиграл пока единственную золотую медаль Игр Боливарианского альянса Денис Коробейников. Вероятно, вскоре единственным он быть перестанет.

Какие виды спорта и есть ли шансы на победу?

Каких-то экзотических видов спорта на такой «Олимпиаде» мало, но, к примеру, в 2011 году среди множества олимпийских видов приютились баскская пелота и ракетбол. Обе дисциплины похожи на сквош. Вот так выглядит пелота — это древняя игра самобытных басков.

А так — ракетбол.

После 2011 года в организации назрели проблемы, так что Игры на долгое время исчезли из повестки дня. Тем более не до них было во время политической борьбы в Венесуэле, где воцарилось двоевластие между социалистами и сторонниками рыночного развития, но кажется, последователям Чавеса удалось удержать ситуацию под контролем.

Как ожидается, Игры пройдут с 21 по 29 апреля 2023 года в Венесуэле с участием 3500 спортсменов из 11 стран мира. И с таким составом у России вполне есть шансы выиграть медальный зачет — если, конечно, россиян допустят до большинства видов спорта и мы отправим сильнейших. Интересно, реально ли будет поучаствовать в футбольном турнире — если да, то стоит поискать команду (молодежную сборную России?), которая могла бы представить страну на турнире с полноценными южноамериканскими сборными. Такая практика тоже лишней не будет.

Последние Игры выиграла Венесуэла, до этого в трех «Боливариадах» доминировала Куба.

Фото Global Look Press

Шахматы сделали ход в Азию

Тем временем Федерация шахмат России сделала то, с чем не стал спешить Российский футбольный союз — сменила прописку с европейской на азиатскую федерацию. Как сообщает сайт федерации, решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года, а Конституционная комиссия ФИДЕ, изучавшая возможность перехода ФШР в АШФ, не нашла в таком переходе никаких нарушений и выпустила свои рекомендации. Согласно этим рекомендациям, Совет ФИДЕ должен был принять решение о том, что ФШР может перейти из Европы в Азию. Это решение было принято Советом ФИДЕ 21 февраля 2023 года.

Среди аргументов в пользу перехода ФШР говорила о том, что в Азии шахматы на подъеме, там находятся весьма сильные в шахматном мире Китай, Индия, Узбекистан и другие страны. Наконец, «Россия является страной, 77 процентов территории которой находится в Азии, а 23 — в Европе».

Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации. Решение о переходе примут делегаты Саммита АШФ 28 февраля, а сам саммит пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта. Принятие России автоматически будет означать, что ФШР выходит из Европейского союза шахмат, поскольку не может принадлежать двум континентам одновременно.