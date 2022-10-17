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Сегодня, 16:30

Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели

Отдел фото «СЭ»
Австралийка Чернека Джонсон на взвешивании перед боем со Сьюзи Рамадан.
Фото Getty Images
Чернека Джонсон (слева) и Сьюзи Рамадан. 16 октября.
Фото AFP
Чернека Джонсон после боя. 16 октября.
Фото AFP
Миакаэла Майер и Алисия Баумгарднер. 14 октября.
Фото Reuters
Алисия Баумгарднер и Миакаэла Майер. 15 октября.
Фото Reuters
Кларесса Шилдс и Саванна Маршалл. 15 октября.
Фото Reuters
Дэвин Хейни и его подруга. 16 октября.
Фото AFP
Свадьба Александра Емельяненко. 16 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Рамона Бахман. 11 октября.
Фото Reuters
Ана Диаш. 16 октября.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Прыжок мексиканки Йелли Бучир на ЧМ в Токио.
Фото AFP
Лаура Хемп и Эсме Морган. 16 октября.
Фото Reuters
Победа «Чертаново» в ЮФЛ. 16 октября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Доха ждет ЧМ по футболу.
Фото «СЭ»
Светлана Хоркина. 16 октября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Группа поддержки ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Группа поддержки «Автомобилиста». 14 октября.
Фото Антон Басанаев, photo.khl.ru
Блондинка на волейболе. 9 октября.
Фото Никита Успенский
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Самые эффектные спортивные снимки по версии «СЭ».

Есть такая замечательная комедия «В джазе только девушки» с сексуальной блондинкой Мэрилин Монро в главной роли. В нашей подборке лучших фото недели тоже только девушки. Насколько они привлекательны, судите сами, но снимки наверняка не оставят вас равнодушными.

Прошедшая неделя была насыщена событиями в женском профессиональном боксе. Пожалуй, самая миловидная чемпионка мира, обладательница пояса IBF во втором легчайшем весе австралийка Чернека Джонсон победила соотечественницу Сьюзи Рамадан в Мельбурне, несмотря на страшное рассечение.

Чернека Джонсон (слева) и Сьюзи Рамадан. Фото AFP
Чернека Джонсон (слева) и Сьюзи Рамадан. 16 октября. Фото AFP
Фото AFP

Шрам на милом личике девушки — дело временное, зато в личном музее — нарядный пояс IBF.

Чернека Джонсон после боя. Фото AFP
Чернека Джонсон после боя. 16 октября. Фото AFP
Фото AFP

Еще две красотки встретились на боксерском турнире в Лондоне. Вот так американки Миакаэла Майер и Алисия Баумгарднер улыбались на церемонии взвешивания.

Миакаэла Майер и Алисия Баумгарднер. Фото Reuters
Миакаэла Майер и Алисия Баумгарднер. 14 октября. Фото Reuters
Фото Reuters

А так соотечественницы лупили друг друга на следующий день. Судьи отдали победу Баумгарднер. Зрители на лондонской «O2 Arena» остались недовольны.

Алисия Баумгарднер и Миакаэла Майер. Фото Reuters
Алисия Баумгарднер и Миакаэла Майер. 15 октября. Фото Reuters
Фото Reuters

Главным событием вечера бокса в Лондоне стал бой американки Кларессы Шилдс и британки Саванны Маршалл. Двукратная олимпийская чемпионка из США в третий раз в карьере завоевала звание абсолютной чемпионки мира. Лица спортсменок, к счастью, не пострадали во время боя.

Кларесса Шилдс и Саванна Маршалл. Фото Reuters
Кларесса Шилдс и Саванна Маршалл. 15 октября. Фото Reuters
Фото Reuters

Впрочем, девушки появлялись на ринге не только для того, чтобы бить друг друга. Американец Дэвин Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира в бое-реванше с австралийцем Джорджем Камбососом. Победитель получил страстный поцелуй от своей подруги.

Дэвин Хейни и его подруга. Фото AFP
Дэвин Хейни и его подруга. 16 октября. Фото AFP
Фото AFP

Еще один страстный поцелуй. На этот раз эксклюзивно снятый фотографом «СЭ». Александр Емельяненко второй раз женился на своей возлюбленной. Торжественная церемония прошла в Мещанском отделе ЗАГС Москвы 16 октября.

Свадьба Александра Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Свадьба Александра Емельяненко. 16 октября. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Снять майку после забитого гола в ворота соперниц — привычное дело для многих футболисток. Швейцарская нападающая Рамона Бахман продемонстрировала свой топ после гола в ворота команды Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2023.

Рамона Бахман. Фото Reuters
Рамона Бахман. 11 октября. Фото Reuters
Фото Reuters

А это золотые топы футболисток «Зенита» после первой в истории победы в российской Суперлиге. Португальской звезде команды Аны Диаш золотой цвет определенно к лицу.

Ана Диаш. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Ана Диаш. 16 октября. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

В Токио на прошлой неделе стартовал первый чемпионат мира по паркуру под эгидой FIG. Экипировка спортсменок не должна мешать выполнять головокружительные прыжки.

Прыжок мексиканки Йелли Бучир на ЧМ в Токио. Фото AFP
Прыжок мексиканки Йелли Бучир на ЧМ в Токио.
Фото AFP

Прыгали на прошлой неделе и футболистки. Игроки «Манчестер Сити» Лаура Хемп и Эсме Морган празднуют гол в ворота соперниц из «Лестер Сити».

Лаура Хемп и Эсме Морган. Фото Reuters
Лаура Хемп и Эсме Морган. 16 октября. Фото Reuters
Фото Reuters

Так радовались в воскресенье на поле Академии «Спартака» имени Ф.Черенкова девушки из ФК «Чертаново» после победы (2:1) над сверстницами из ЦСКА. Второй год подряд команда становится лучшей в ЮФЛ.

Победа «Чертаново» в ЮФЛ. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Победа «Чертаново» в ЮФЛ. 16 октября. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Болельщицы из Катара ждут открытия чемпионата мира по футболу, снимая на свои мобильные телефоны пейзажи в Дохе.

Доха ждем ЧМ по футболу. Фото "СЭ"
Доха ждет ЧМ по футболу. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

Для РПЛ центральным событием прошедшей недели стало дерби ЦСКА — «Спартак». Открыть матч пригласили двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану Хоркину.

Светлана Хоркина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Светлана Хоркина. 16 октября. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Развлекали болельщиков на футбольном дерби армейские красавицы.

Группа поддержки ЦСКА. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Группа поддержки ЦСКА.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Группа поддержки сейчас редкость на футбольных матчах, в отличие от хоккея. А жаль. Ведь смотрится очень эффектно. Матч «Автомобилист» — «Ак Барс».

Группа поддержки «Автомобилиста». Фото Антон Басанаев, photo.khl.ru
Группа поддержки «Автомобилиста». 14 октября. Фото Антон Басанаев, photo.khl.ru
Антон Басанаев, Фото photo.khl.ru

Блондинка на матче волейбольного «Динамо» в Москве.

Блондинка на волейболе. Фото Никита Успенский
Блондинка на волейболе. 9 октября. Фото Никита Успенский
Никита Успенский
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