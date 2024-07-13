С российских паралимпийцев сняли требования о сдаче определенного количества допинг-проб

Руководитель отдела паралимпийского образования, науки, антидопингового и медицинского обеспечения аппарата Паралимпийского комитета России (ПКР) Гузель Идрисова сообщила, что российские паралимпийцы проходят антидопинговое тестирование в штатном режиме.

«После 31 декабря 2022 года требования о необходимости сдачи паралимпийцами определенного количества допинг-проб перед допуском на международные старты были сняты, но нельзя исключать, что в любой момент могут появиться какие-то новые требования», — цитирует Идрисову ТАСС.