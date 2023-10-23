Аверина считает, что руководство России уделяет много внимания спорту

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина считает, что руководство Российской Федерации уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно для атлетов.

«Действительно, руководство страны уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно. У нас идет большая популяризация разных видов, в том числе художественной гимнастики. Мы видим, как в залах становится больше детей, видим их заинтересованность, и это очень приятно. Если 2024-й станет Годом спорта, это будет здорово», — приводит слова Авериной ТАСС.