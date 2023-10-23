Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 12:15

Аверина считает, что руководство России уделяет много внимания спорту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина считает, что руководство Российской Федерации уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно для атлетов.

«Действительно, руководство страны уделяет огромное внимание спорту, и это очень важно. У нас идет большая популяризация разных видов, в том числе художественной гимнастики. Мы видим, как в залах становится больше детей, видим их заинтересованность, и это очень приятно. Если 2024-й станет Годом спорта, это будет здорово», — приводит слова Авериной ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/19088863
Арина Аверина
Художественная гимнастика
1
0
Читайте также
Терентьева вернулась к полноценным тренировкам после операции
Дина и Арина Аверины признались, что им было непривычно посещать очные занятия в МГИМО
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Командир роты ВСУ призвал к полномасштабной мобилизации населения
В МИДе прокомментировали призыв НАТО к подготовке к конфликту с РФ в Арктике
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
«Барселона» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер заявила, что ее адвокаты выступили убедительно на заседании апелляционного трибунала

Дина и Арина Аверины признались, что им было непривычно посещать очные занятия в МГИМО