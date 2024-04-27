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Художественная гимнастика

Сегодня, 20:20

Президент ФСГР Титов объяснил удаление элементов с именами российских спортсменов: «Их названия сохранятся»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал «СЭ» ситуацию с удалением из правил элементов, которые носят имена российских спортсменов.

«Это решение технического комитета по художественной гимнастике, которое было принято по предложению медицинской комиссии. С формальной точки зрения у FIG были основания принять такое решение, но у меня вызывает сожаление, что российскую сторону не предупредили об этом, хотя понимали контекст. Нужно смотреть на ситуацию объективно. Из следующего олимпийского цикла убрали элементы, которые носят имена российских спортсменов. Медицинская комиссия считает данные элементы опасными, их нельзя будет делать. При этом сами элементы, их названия будут сохраняться. Как и сохраняется в истории спортивной гимнастки и петля Корбут, и другие элементы. Хочу обратить внимание, что исключены были 6 элементов 5 из них с российскими именами, 1 с азербайджанским. Я меньше всего хотел бы, чтобы это понимали, как антироссийский шаг. Элементы сложные, удаление их направлено на упрощение правил. Повторю, эти пять элементов и далее будут носить имена российских спортсменов, они останутся в истории но делать их будет нельзя», сказал Титов «СЭ».

26 апреля стало известно, что из правил нового олимпийского цикла 2025-2028 были убраны элементы Зарины Гизиковой — два баланса и одно вращение, баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.

Также из списка убрали вращение Алии Гараевой из Азербайджана.

В феврале 2024 года FIG выдала допуск к соревнованиям в нейтральном статусе для трех российских тренеров.

Василий Титов
Художественная гимнастика
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