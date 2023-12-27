Сестры Аверины: «Верим, что выступим на международных соревнованиях с флагом и гимном, но когда — неизвестно»

Сестры Дина и Арина Аверины ответили на вопрос «СЭ» о возможном выступлении на международных соревнованиях с флагом и гимном России.

«Возможно, мы выступим на международных соревнованиях с гимном и флагом, но, возможно, не скоро. Мы верим, что у нас будет такая возможность, но когда — неизвестно. У нас есть мотивация продолжать заниматься и тренироваться», — сказали Аверины «СЭ».

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира. Арина — пятикратный победитель ЧМ.