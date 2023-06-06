Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 14:03

Юрист Алексеев заявил, что интересы гимнасток Авериных на Олимпиаде можно было отстоять

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил, что интересы российских гимнасток Арины и Дины Авериных на Олимпийских играх 2020 года можно было отстоять, если бы в составе российской делегации был юрист.

«В Европе после начала СВО начало развиваться санкционное право, и швейцарские коллеги, которые отстаивали наши интересы ранее, причем успешно, сейчас отказываются работать с нами. Если бы на Олимпиаде в Токио был юрист, в ситуации с Авериными и израильской гимнасткой наши интересы можно было бы отстоять. Как это произошло с канадскими фигуристами на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Например, вручить второе золото и так далее», — приводит слова Алексеева «РИА Новости».

На Олимпиаде в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, в последнем выступлении уронив ленту. Серебро выиграла россиянка Дина Аверина, четвертой стала ее сестра Арина.

Источник: РИА Новости
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
2
Обсудить
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер отметила роль Кабаевой в развитии мировой художественной гимнастики