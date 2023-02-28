«Немного расслабилась, потому что Аверины не выступали по полной программе». Неидеальная Крамаренко выиграла четыре золота чемпионата России

Дина и Арина участвовали вне конкурса только в двух видах.

Художественная гимнастика

Финалы в отдельных видах. Индивидуальная программа

Обруч

1. Лала Крамаренко — 40,45

2. Анна Попова — 40,30

3. Арина Янковская — 37,75

Мяч

1. Лала Крамаренко — 38,35

2. Мария Борисова — 38,25

3. Майя Колобовникова — 36,30

Булавы

1. Лала Крамаренко — 39,65

2. Мария Борисова — 38,10

3. Карина Киреева — 37,80

Лента

1. Лала Крамаренко — 40,50

2. Анна Попова — 40,30

3. Диана Чугунихина — 37,60

Чемпионат России в индивидуальной программе завершился 28 февраля. Лала Крамаренко выиграла все четыре финала с отдельными предметами, хотя и выступила неидеально. Остальные медали ушли разным спортсменкам — в том числе и тем, кому немного не хватило в финале многоборья. Аверины выступили четыре раза, но вне конкурса. Объяснение этому дала главный тренер сборной России Ирина Винер.

Сравнение «Болеро» Авериной и Валиевой

На этот раз интриги, в каких видах будут выступать Дина и Арина в финалах отдельных видов, не было — Аверины появились в списках еще вечером в понедельник. Арина показала упражнение с обручем, Дина — с мячом, а затем обе сестры еще вышли на ковер с лентой. Получилось гораздо лучше, чем в квалификации — по сложности гимнастки пока уступают соперницам (к тому же они соревнуются по международным правилам), но программы подготовили хорошие.

Дина, например, рассказала, что давно мечтала о «Болеро» — теперь она использует эту музыку в упражнении с булавами. В прошлом сезоне в фигурном катании программу под эту же композицию использовала Камила Валиева, о чем Аверина прекрасно знает. Но вдохновлялась она балетом Майи Плисецкой: «Мы смотрели балет — Майю Плисецкую, от нее уже исходили, брали движения и ставили. У Плисецкой очень мощное «Болеро», это очень сложно сделать. Мне пока кажется, что я могу сделать только 10% от этого всего. Но я буду очень сильно работать, потому что мне очень нравится эта музыка. Как говорит Ирина Александровна, надо входить в образ и чтобы я не отвлекалась на какие-то мелочи. То есть я должна погрузиться в эту музыку, выйти, показать настоящий спектакль, а в конце «взорвать», — рассказала серебряный призер Олимпийских игр.

Абсолютная чемпионка России Анна Попова во вторник выступила чуть хуже — у нее два вторых места в упражнениях с обручем и лентой (не хватило чуть-чуть до золота), а в мяче было две потери. В итоге Аня — вне пьедестала. В булавах же Попова вышла на ковер вне конкурса — отбор в финалы проводился по квалификации, поэтому в восьмерку лучших с мячом гимнастка не попала. Но Аня все равно сказала, что рада выступить хотя бы так. К тому же удалось исправить ошибки. «Выкладывалась на все 100 процентов, неважно, в конкурсе или вне него. Каждое выступление дает уверенность в себе. Булавы сделала хорошо, довольна, что удалось исправить то, что не получилось в квалификации», — прокомментировала свое выступление 16-летняя «художница».

Лала Крамаренко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

У Лалы Крамаренко не все получилось в отдельных видах, но она все равно выиграла все четыре золота. Хуже всего получилось упражнение с мячом, где гимнастка допустила потерю практически в самом начале. Несмотря на это, она выиграла у Марии Борисовой одну десятую.

Крамаренко запомнилась на этом турнире еще и тем, что во второй день соревнований вышла с покрашенными в серебряный цвет волосами. Потом, правда, в таком образе Лала не выступала. Но этот момент гимнастка комментировать отказалась — возможно, из-за некоторой критики в социальных сетях.

Большая скамейка запасных сборной России

Итоги соревнований подвела главный тренер сборной Ирина Винер — она отметила не только лидеров, но и других девочек, которые сумели проявить себя в финальный день индивидуальной программы. «У нас есть прекрасная Карина Киреева, девочка из Москвы, которая прекрасно зарекомендовала себя. Блестящая гимнастка, которая лучше всех в мире крутит пируэты и повороты. Была великолепная Майя Колобовникова из Омска, которую я очень люблю. Я ее настраиваю, после этого она выступала очень здорово, заняла третье место в упражнении с мячом», — назвала в качестве примеров несколько фамилий Ирина Винер.

Ирина Александровна порадовалась, что сестры Аверины снова соревновались, хоть и по усеченной программе. А еще объяснила, как эта ситуация сказалась на Крамаренко: «Лала Крамаренко увидела, что Аверины не выступают по полной программе, и немножко расслабилась. Как только человек расслабляется, моментально на ее место встала Анечка Попова, 16-летняя девочка получила первое место, которое дало ей возможность выиграть финал многоборья. Сегодня все виды выиграла Лала, которая поняла, что никто не стоит на месте и никто не останавливается. Ряды смыкаются. Сегодня она выступала очень здорово, выиграла все четыре вида, что и требовалось доказать».

Анна Попова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Следующее крупное соревнование — «Гран-при» в марте. В его рамках, как обычно, будут проводить сразу два старта — собственно «Гран-при», где от России выступит пять-шесть лидеров, и турнир для остальных гимнасток. «Самая главная страна, которая будет, — Китай, они в первый раз приезжают к нам. Наши друзья-белорусы, конечно, приедут, команды из Армении, Киргизии, Узбекистана, Венесуэлы. Всего 40 гимнасток из различных стран, включая групповые упражнения», — рассказала Ирина Винер о конкуренции на международном «Гран-при».