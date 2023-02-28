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Художественная гимнастика

Сегодня, 17:40

«Немного расслабилась, потому что Аверины не выступали по полной программе». Неидеальная Крамаренко выиграла четыре золота чемпионата России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Лала Крамаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Лала Крамаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Анна Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Дина и Арина участвовали вне конкурса только в двух видах.

Художественная гимнастика
Финалы в отдельных видах. Индивидуальная программа
Обруч
1. Лала Крамаренко — 40,45
2. Анна Попова — 40,30
3. Арина Янковская — 37,75
Мяч
1. Лала Крамаренко — 38,35
2. Мария Борисова — 38,25
3. Майя Колобовникова — 36,30
Булавы
1. Лала Крамаренко — 39,65
2. Мария Борисова — 38,10
3. Карина Киреева — 37,80
Лента
1. Лала Крамаренко — 40,50
2. Анна Попова — 40,30
3. Диана Чугунихина — 37,60

Чемпионат России в индивидуальной программе завершился 28 февраля. Лала Крамаренко выиграла все четыре финала с отдельными предметами, хотя и выступила неидеально. Остальные медали ушли разным спортсменкам — в том числе и тем, кому немного не хватило в финале многоборья. Аверины выступили четыре раза, но вне конкурса. Объяснение этому дала главный тренер сборной России Ирина Винер.

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Сравнение «Болеро» Авериной и Валиевой

На этот раз интриги, в каких видах будут выступать Дина и Арина в финалах отдельных видов, не было — Аверины появились в списках еще вечером в понедельник. Арина показала упражнение с обручем, Дина — с мячом, а затем обе сестры еще вышли на ковер с лентой. Получилось гораздо лучше, чем в квалификации — по сложности гимнастки пока уступают соперницам (к тому же они соревнуются по международным правилам), но программы подготовили хорошие.

Дина, например, рассказала, что давно мечтала о «Болеро» — теперь она использует эту музыку в упражнении с булавами. В прошлом сезоне в фигурном катании программу под эту же композицию использовала Камила Валиева, о чем Аверина прекрасно знает. Но вдохновлялась она балетом Майи Плисецкой: «Мы смотрели балет — Майю Плисецкую, от нее уже исходили, брали движения и ставили. У Плисецкой очень мощное «Болеро», это очень сложно сделать. Мне пока кажется, что я могу сделать только 10% от этого всего. Но я буду очень сильно работать, потому что мне очень нравится эта музыка. Как говорит Ирина Александровна, надо входить в образ и чтобы я не отвлекалась на какие-то мелочи. То есть я должна погрузиться в эту музыку, выйти, показать настоящий спектакль, а в конце «взорвать», — рассказала серебряный призер Олимпийских игр.

Абсолютная чемпионка России Анна Попова во вторник выступила чуть хуже — у нее два вторых места в упражнениях с обручем и лентой (не хватило чуть-чуть до золота), а в мяче было две потери. В итоге Аня — вне пьедестала. В булавах же Попова вышла на ковер вне конкурса — отбор в финалы проводился по квалификации, поэтому в восьмерку лучших с мячом гимнастка не попала. Но Аня все равно сказала, что рада выступить хотя бы так. К тому же удалось исправить ошибки. «Выкладывалась на все 100 процентов, неважно, в конкурсе или вне него. Каждое выступление дает уверенность в себе. Булавы сделала хорошо, довольна, что удалось исправить то, что не получилось в квалификации», — прокомментировала свое выступление 16-летняя «художница».

Лала Крамаренко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Лала Крамаренко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

У Лалы Крамаренко не все получилось в отдельных видах, но она все равно выиграла все четыре золота. Хуже всего получилось упражнение с мячом, где гимнастка допустила потерю практически в самом начале. Несмотря на это, она выиграла у Марии Борисовой одну десятую.

Крамаренко запомнилась на этом турнире еще и тем, что во второй день соревнований вышла с покрашенными в серебряный цвет волосами. Потом, правда, в таком образе Лала не выступала. Но этот момент гимнастка комментировать отказалась — возможно, из-за некоторой критики в социальных сетях.

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Итоги соревнований подвела главный тренер сборной Ирина Винер — она отметила не только лидеров, но и других девочек, которые сумели проявить себя в финальный день индивидуальной программы. «У нас есть прекрасная Карина Киреева, девочка из Москвы, которая прекрасно зарекомендовала себя. Блестящая гимнастка, которая лучше всех в мире крутит пируэты и повороты. Была великолепная Майя Колобовникова из Омска, которую я очень люблю. Я ее настраиваю, после этого она выступала очень здорово, заняла третье место в упражнении с мячом», — назвала в качестве примеров несколько фамилий Ирина Винер.

Ирина Александровна порадовалась, что сестры Аверины снова соревновались, хоть и по усеченной программе. А еще объяснила, как эта ситуация сказалась на Крамаренко: «Лала Крамаренко увидела, что Аверины не выступают по полной программе, и немножко расслабилась. Как только человек расслабляется, моментально на ее место встала Анечка Попова, 16-летняя девочка получила первое место, которое дало ей возможность выиграть финал многоборья. Сегодня все виды выиграла Лала, которая поняла, что никто не стоит на месте и никто не останавливается. Ряды смыкаются. Сегодня она выступала очень здорово, выиграла все четыре вида, что и требовалось доказать».

Анна Попова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Анна Попова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Следующее крупное соревнование — «Гран-при» в марте. В его рамках, как обычно, будут проводить сразу два старта — собственно «Гран-при», где от России выступит пять-шесть лидеров, и турнир для остальных гимнасток. «Самая главная страна, которая будет, — Китай, они в первый раз приезжают к нам. Наши друзья-белорусы, конечно, приедут, команды из Армении, Киргизии, Узбекистана, Венесуэлы. Всего 40 гимнасток из различных стран, включая групповые упражнения», — рассказала Ирина Винер о конкуренции на международном «Гран-при».

Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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Аверины пропустили финал многоборья на чемпионате России и все равно победили. Как это получилось?