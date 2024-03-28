Елистратов — об участии в Олимпиаде-2026: «Так далеко не заглядываю»

Шорт-трекист Семен Елистратов в интервью «СЭ» высказался о возможном участии в Олимпиаде 2026 года в Милане.

«До этого еще далеко. Неизвестно, как все будет. Как только завершается сезон, я обычно сажусь со своим тренером Андреем Ивановичем Максимовым — обсуждаем с ним, как мы бегали, и в то же время строим планы на будущее. Я так далеко не заглядываю. Стараюсь получать удовольствие от того, чем занимаюсь каждый день, и у меня это получается. Несмотря на мое имя и регалии, я езжу везде, выигрываю чемпионаты России, спартакиаду, другие всероссийские соревнования», — сказал Елистратов «СЭ».

Елистратов в составе сборной России выиграл золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

Полностью интервью Елистратова читайте на сайте «СЭ»