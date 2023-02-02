Лучшая скелетонистка России: «Чемпионаты и кубки страны мне не интересны»

Призер Олимпиады-2014 Елена Никитина в интервью колумнисту «СЭ» Алле Шишкиной заявила, что в случае невозможности выступать на международных стартах может завершить карьеру. 30-летняя спортсменка попускает нынешний сезон и в настоящий момент находится на Бали.

— Думаю, в марте вернусь в Москву — накопились дела, — сообщила Елена. — Будем отталкиваться от новостей. Если скажут, что готовимся к чемпионату мира, то с удовольствием поработала бы. Если нет, то посмотрим. Хожу в зал и с легкостью вернулась бы к тренировкам. Можно проснуться утром, чувствовать себя разбитой, потом идешь на тренажеры, побегаешь — и все отлично, прилив энергии и сил. На меня это так действует. Я ничего не пропустила и не потеряла. Физически хорошо готова даже сейчас. Могу прилететь и через месяц выступить на чемпионате России. У меня все хорошо.

Раньше думала — как же я объявлю об окончании спортивной карьеры, наверное, стану рыдать. А сейчас понимаю: столько великолепных лет позади, столько стран посетила, столько друзей и знакомых. При этом сейчас еще лучше все может быть. Многие до последнего остаются в большом спорте, потому что он закончится, а что дальше? И там как будто ничего нет, думают, что их только в спорте любят. Когда меня спрашивают: «А как же ты после завершения карьеры?», то говорю: «Да офигенно! Ты же в спорте, как в узкой комнатке — делаешь только одно дело. А потом дверь открыла — и тут чем хочешь занимайся, хоть в космос лети. На все время есть».

— Официально ты остаешься членом сборной?

— У нас контракт до весны. Ты выступаешь и потом тебе сезон платят зарплату. Я в прошлом соревновалась — зарплата идет. В этом на старт не выходила — думаю, что на следующий год выплат не будет.

— Тебя это не беспокоит?

— Нет, конечно. Если бы беспокоило, то я бы спокойненько приехала на чемпионат России. Как обычно. Но теперь мои приоритеты и желания важнее. Ко мне же обращались: «Давай, давай, выступай. Еще и доплаты организуем». Отвечала: «Вы что? Даже если миллион положите, не поеду, потому что не хочу. А если захочу, то бесплатно стану соревноваться». Вот так.

— Но при этом у тебя нет мыслей закончить карьеру?

— Зависит от дальнейшего развития событий. Для меня карьера это что? Выступать на международных турнирах и завоевывать там медали. Если же говорить о чемпионатах и кубках России, то это не интересно — могу честно сказать.