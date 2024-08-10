Серебряный призер Олимпиады Трегубов завершил карьеру

Российский скелетонист Никита Трегубов завершил спортивную карьеру, сообщила первый тренер спортсмена Анжелика Бакаева.

По словам Бакаевой, причиной решения 29-летнего спортсмена стали проблемы со здоровьем — в 2022 году Трегубов перенес менингоэнцефалит.

«Он был вынужден закончить свою деятельность в качестве спортсмена в связи с перенесенным заболеванием, из-за которого очень долгое время не мог получить медицинский допуск, чтобы иметь возможность вернуться к тренировкам», — цитирует Бакаеву ТАСС.

В 2018 году Трегубов завоевал серебро Олимпиады в Пхенчане. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.