Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Скелетон

Сегодня, 10:27

Серебряный призер Олимпиады Трегубов завершил карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Трегубов.
Фото СБР
Telegram Дзен

Российский скелетонист Никита Трегубов завершил спортивную карьеру, сообщила первый тренер спортсмена Анжелика Бакаева.

По словам Бакаевой, причиной решения 29-летнего спортсмена стали проблемы со здоровьем — в 2022 году Трегубов перенес менингоэнцефалит.

«Он был вынужден закончить свою деятельность в качестве спортсмена в связи с перенесенным заболеванием, из-за которого очень долгое время не мог получить медицинский допуск, чтобы иметь возможность вернуться к тренировкам», — цитирует Бакаеву ТАСС.

В 2018 году Трегубов завоевал серебро Олимпиады в Пхенчане. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.

Источник: ТАСС
Никита Трегубов
0
Читайте также
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Русскую музыку включили в перерыве матча Сербия — США на Олимпиаде
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции в Курской области для ударов по ВСУ
«Ехать за участием — не понимаю!». Российские нейтральные спортсмены в Париже-2024 взяли всего одну медаль, Тарасова возмущена, Роднина одобрила
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
В «Лаборатории Касперского» сообщили о схеме мошенничества с фейковыми чатами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный психолог начал работать со сборной России по скелетону