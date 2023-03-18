Устюгов заявил, что не будет выступать в командных гонках на чемпионате России

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не будет выступать в командных гонках на чемпионате России в Тюмени.

— Командный спринт побежишь?

— Нет, командные гонки в Тюмени не планировал бежать. У нас ребят много. Пускай бегают, набираются опыта. Я хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках. Никто из тренерского штаба ХМАО эту информацию еще не знает. Я поговорил с Маркусом (Крамером) и сказал об этом.

— Все индивидуальные гонки побежишь на чемпионате России?

— Все, наверное, кроме полтинника. Сбегаю скиатлон и коньковую пятнашку.

— Почему не марафон?

— А зачем? Впереди у меня Югорский лыжный марафон. Планирую принять участие.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. В субботу, 18 марта Устюгов выиграл спринт классическим стилем на первенстве страны.