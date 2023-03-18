0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 14:30

Устюгов заявил, что не будет выступать в командных гонках на чемпионате России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не будет выступать в командных гонках на чемпионате России в Тюмени.

— Командный спринт побежишь?

— Нет, командные гонки в Тюмени не планировал бежать. У нас ребят много. Пускай бегают, набираются опыта. Я хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках. Никто из тренерского штаба ХМАО эту информацию еще не знает. Я поговорил с Маркусом (Крамером) и сказал об этом.

— Все индивидуальные гонки побежишь на чемпионате России?

— Все, наверное, кроме полтинника. Сбегаю скиатлон и коньковую пятнашку.

— Почему не марафон?

— А зачем? Впереди у меня Югорский лыжный марафон. Планирую принять участие.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. В субботу, 18 марта Устюгов выиграл спринт классическим стилем на первенстве страны.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
1
Обсудить
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Якимушкин — о невыходе в финал спринта: «Лыжа соскользнула немного правее, чем я ожидал, палкой попал в межу и упал»

Устюгов о победе в спринте на чемпионате России: «Задача выполнена, медалька есть. Дальше можно на старт не выходить»