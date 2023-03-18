«Нигде таких денег, как в спорте, не заработаю». Устюгов снова выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры

Возможно, это последний чемпионат России для звездного лыжника.

Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Сергей Устюгов — 4.04,24

2. Александр Терентьев — 3,47

3. Александр Большунов — 4,56

Спринтерские гонки открыли чемпионат России по лыжным гонкам. Тройка призеров в мужских соревнованиях получилась такой же, как на «Чемпионских высотах» в Малиновке месяцем ранее: победа Сергея Устюгова, серебро Александра Терентьева и бронза Александра Большунова.

Но фон у двух финалов был абсолютно разный. Дистанция в Тюмени оказалась непривычно длинной — 1700 метров. Спортсмены говорили, что это другая дисциплина, а не спринт. Вероника Степанова, которая, кстати, пропустила гонку из-за неидеального состояния здоровья, вообще написала в соцсетях, что чемпионат России начался с недоразумения.

Одна медалька есть — можно сказать, задачу выполнил

Была вероятность, что старт пропустит Александр Большунов. Перед гонкой лыжник рассказывал, что по форме сильно ударила болезнь и он «вообще никакой». Тем не менее это не помешало ему быть первым в прологе и вновь добраться до медали в финале.

А Сергей Устюгов свое золото мог упустить еще в четвертьфинале, когда на финише его и Ивана Якимушкина чуть не обошли соперники. Сергей и Иван бросили бежать на последних метрах, думая, что уже обеспечили себе продвижение по сетке. Если бы Устюгов стал из-за этого третьим, то лаки-лузером в полуфинал он бы не попал, так как предыдущие забеги были быстрее.

После церемонии награждения Сергей рассказал об этой расслабленности в четвертьфинале, а также внезапно заговорил о скором завершении карьеры.

— Нет дежавю? На «Чемпионских высотах» такая же тройка была.

— Нет. Леха Червоткин сегодня четвертый. Там он тоже был четвертым?

— Нет, шестым.

— Еще один спринт, и он в призы попадет.

— На «Чемпионских высотах» говорил, что только разбегаешься. Чувствуешь хорошую форму в Тюмени?

— В прологе почувствовал, что готов хорошо, и даже сдерживал себя. Посмотрим. Дальше скиатлон. Задачу, можно сказать, что выполнил. Одна медалька есть. Можно на старт не выходить. От меня никто ничего не требует. Как заметили, квалификацию из Ханты-Мансийского округа прошел только я. Даже маленько грустно становится, что так происходит. Некому бегать. Грустно. Еще недавно мы выигрывали эстафеты составом Дементьев, Легков, Турышев, я. Сейчас нас стараются замкнуть на круг и делают жест доброй воли, чтобы нас не замыкали.

Нюхал нашатырь перед стартом. Он даже не разбудил.

— Пик формы, который есть, это результат какого тренировочного процесса?

— Вообще вся подготовка. Лыжники тренируются и летом, и зимой. Я тренировался, но летом не так, как раньше. Не пахал на износ. Работал, но были моменты, когда давал себе слабину. С 5 января выполнял весь тренировочный план, который прислал мне Маркус Крамер. Мы с ним часто на связи. После гонки был пропущенный от него. Но я не смог ему позвонить. Наверное, сидит в шоке и не понимает, что происходит. Он пишет план, я его выполняю. Многим это не нравится, но результат говорит сам за себя. Благодарен Маркусу, что он помогает.

— Ты показал, что летняя подготовка не так важна?

— Нет. Просто если ты хочешь бегать весь год стабильно, показывать высокий результат, то тебе нужна летняя база. Тебе надо летом очень сильно готовиться. Если готовиться на какие-то отдельные старты, то достаточно месячного сбора. Стояла цель, чтобы подготовиться к чемпионату России. Считаю, что уже доволен.

— Глоток кока-колы после финиша — это традиция?

— Просто хотел до гонки попить. Такой день был, что я мандражировал и переживал по поводу гонок. Не было настроения, и сам был не свой. Обычно веселый, отшучиваюсь. Но накануне и сейчас почувствовал, что какой-то замкнутый и сонный слегка. Нюхал нашатырь перед стартом. Он даже не разбудил.

— В четвертьфинале не слишком ли рано выключился на финише?

— Я оглядывался назад и думал, что мы контролируем. Ваньке Якимушкину сказал: «Ванек, пора включаться». Мы чуть-чуть не проморгали. Было бы эпично, если бы проиграли.

— Как тебе такой длинный спринт?

— Очень длинный. Если Терентьева мы считаем спринтером, и он сегодня второй, значит, нормально все.

— Он сказал, что это другой вид спорта.

— Другой, но он же второй. Обыграл самого Сан Саныча Большунова.

— Командный спринт побежишь?

— Нет, командные гонки в Тюмени не планировал бежать. У нас ребят много. Пускай бегают, набираются опыта. Я хочу сконцентироваться на индивидуальных гонках. Никто из тренерского штаба ХМАО эту информацию еще не знает. Я поговорил с Маркусом (Крамером) и сказал об этом.

Все решения буду принимать потом

— Все индивидуальные гонки побежишь на чемпионате России?

— Все, наверное, кроме полтинника. Сбегаю скиатлон и пятнашку коньковую.

— Почему не марафон?

— А зачем? Впереди у меня Югорский лыжный марафон. Планирую принять участие.

— Какие дистанции там выбрал?

— 50 классикой и, возможно, 50 коньком. Там хороший призовой фонд.

— Сезон собираешься закончить на Югорском марафоне?

— Есть настрой бежать в Мончегорске. Попробовать надо. Как говорит мой первый тренер: «Кто не бегал 70, тот не стал мужиком в лыжных гонках». Надо точку поставить, что сбегал 70, и потом можно спокойно думать, чем дальше заниматься.

— В смысле? Заканчиваешь карьеру?

— Будет хорошая работа, то можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду.

— Хорошая работа — это что?

— Думаю, в системе спорта. Но тренерская работа — это надо много ездить. Все равно хотелось бы с семьей больше находиться.

— Это, скорее, работа в федерации?

— Я не знаю. Представьте, если мне что-нибудь предложат кроме тренерства, я, наверное, соглашусь.

— Директор банка?

— Какой директор банка? У меня образования нет. Не знаю. Консультантом тренера. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу.

— Руководству ФЛГР?

— Нет. Давайте закончим эту тему. Я не закончил. Зима продолжается. Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей, взвесив все за и против. Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю. Сегодня четыре раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится?